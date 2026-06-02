La RFEF reconocerá a Claudio Barragán por su ascenso con el Eldense

El campeón de la Champions League, Luis Enrique, el campeón de la Europa League, Unai Emery, el campeón de la Women's Champions League, Pere Romeu... y el entrenador del Eldense, Claudio Barragán. Son algunos de los nombres que compartirán espacio este mismo sábado 6 de junio, con la temporada de clubes ya terminada, en el hotel Meliá Castilla de Madrid, donde la RFEF celebrará la 2ª edición de la 'Gala Premios Banquilo de Oro'.

Se trata de un evento con el que la Federación Española de Fútbol trata de reconocer la labor de los entrenadores y las entrenadoras que ejercen en las máximas categorías nacionales de las distintas disciplinas futbolísticas. "Este reconocimiento, que entregará el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha sido otorgado por una comisión de valoración que ha tenido en cuenta tanto los resultados obtenidos por los técnicos durante la temporada 2025-2026, además de por su comportamiento, respeto y la transmisión de valores", destaca la RFEF en su comunicado.

Estos son todos los galardonados Primera División Masculina de Fútbol: Íñigo Pérez (Rayo Vallecano).

(Rayo Vallecano). Primera División Femenina de Fútbol: Arturo Ruiz (Real Sociedad de Fútbol).

(Real Sociedad de Fútbol). Primera División Masculina de Fútbol Sala: Dani Rodríguez (Jaén Paraíso Interior FS).

(Jaén Paraíso Interior FS). Primera División Iberdrola de Fútbol Sala: Gustavo Bravo (Melilla CD Torreblanca).

(Melilla CD Torreblanca). Primera División Masculina de Fútbol Playa: Diego Alonso (CD En Pie Málaga FP).

(CD En Pie Málaga FP). Primera División Femenina de Fútbol Playa: Riduan Dris (CD Higicontrol Melilla).

(CD Higicontrol Melilla). Segunda División Masculina de Fútbol: José Alberto López (Real Racing Club).

(Real Racing Club). Primera Federación Iberdrola de Fútbol: Andrea Esteban (Deportivo Alavés).

(Deportivo Alavés). Segunda División Masculina de Fútbol Sala: Guillermo Martínez (Inagroup El Ejido).

(Inagroup El Ejido). Primera Federación Versus e-Learning Grupo 1: Álvaro Cervera (CD Tenerife).

(CD Tenerife). Primera Federación Versus e-Learning Grupo 2: CLAUDIO BARRAGÁN (CD Eldense).

(CD Eldense). Segunda Federación de Fútbol Grupo 1: Manuel Pablo García (Deportivo Fabril).

(Deportivo Fabril). Segunda Federación de Fútbol Grupo 2: Ramsés Gil (Real Unión Club de Irún).

(Real Unión Club de Irún). Segunda Federación de Fútbol Grupo 3: Natxo González (UE Sant Andreu).

(UE Sant Andreu). Segunda Federación de Fútbol Grupo 4: David Rocha (CD Extremadura).

(CD Extremadura). Segunda Federación de Fútbol Grupo 5: Guille Fernández (Rayo Majadahonda). Además, se llevará a cabo un reconocimiento a los entrenadores campeones en las competiciones europeas: Luis Enrique Martínez : campeón de la UEFA Champions League.

: campeón de la UEFA Champions League. Pere Romeu : campeón de la UEFA Women’s Champions League.

: campeón de la UEFA Women’s Champions League. Unai Emery : campeón de la UEFA Europa League.

: campeón de la UEFA Europa League. Álvaro López: campeón de la UEFA Youth League.

Se reparte un galardón por categoría, con división por los grupos en las distintas ligas fuera del fútbol profesional. En el caso del grupo 2 de la Primera RFEF, en el que se ha proclamado campeón el Deportivo, el galardonado por la Federación Española será Claudio Barragán, que llegó al equipo en octubre y encabezó una remontada clasificatoria de mucho mérito.

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De la Primera División, será el técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, quien sea premiado, mientras que en la Segunda División el reconocimiento será para José Alberto López, entrenador que ha hecho al Racing de Santander campeón en la categoría de plata. Además, también se llevará a cabo un reconocimiento a los técnicos nacionales que han sido campeones en competiciones europeas. Se premiará a Luis Enrique, campeón de la Champions League con el PSG, a Unai Emery, campeón de la Europa League con el Aston Villa, a Pere Romeu, campeón de la Women's Champions League con el Barça, y a Álvaro López, campeón de la Youth League con el Real Madrid.