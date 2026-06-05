Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última oferta EducaciónConfesión crimen prescrito DéniaTurista inglés intento homicidioBoris Brejcha videoclip AlicanteCoca amb tonyinaPrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que patrocine al Eldense e invierta en el Nuevo Pepico Amat

Todos los grupos municipales apoyan la moción del PSOE, que solicita al Consell y a la Diputación un desembolso conjunto de un millón de euros para el Deportivo

Pleno del Ayuntamiento de Elda de este viernes.

Pleno del Ayuntamiento de Elda de este viernes. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Gómez

José Gómez

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Elda han respaldado la moción del grupo socialista para exigir a la Generalitat y a la Diputación que aporten fondos para patrocinar al Deportivo Eldense y mejorar las instalaciones del Nuevo Pepico Amat.

La propuesta, presentada en el pleno de este viernes, ha contado con el respaldo de los ediles del PP, Elda para Todas y Vox, además de los del PSOE. Según han explicado desde el Consistorio, esta moción pone de relieve la importancia y la historia del Club Deportivo Eldense y recuerda, además, la promesa realizada en 2022 por el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de erigir un nuevo estadio de fútbol en Elda.

Apoyo público

Así, el Pleno ha solicitado por unanimidad al Consell y a la Diputación de Alicante que aporten, entre los dos, un patrocinio económico equiparable al millón de euros anuales que desembolsa el Ayuntamiento de Elda en beneficio del Deportivo, recientemente renovado tras el ascenso directo del club a Segunda División.

En su texto, la moción presentada por el PSOE refleja que "desde hace tres temporadas, el Ayuntamiento de Elda cuenta con un contrato de patrocinio anual con el club azulgrana, actualmente por un valor de más de 1 millón de euros, y además lo apoya también cediendo el Estadio Nuevo Pepico Amat en su totalidad a través de una concesión para que pueda disputar sus partidos, y cediendo también dos campos más para entrenamientos, como el antiguo Pepico Amat y el campo Anexo".

Por ello, insta "a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Alicante a que aporten económicamente al Club Deportivo Eldense, al menos sumando entre ambos la misma cantidad que aporta el Ayuntamiento, es decir, 500.000 euros cada uno, y se impliquen en el mantenimiento de una entidad representativa de la Provincia y la Comunidad".

Mejoras en el estadio

Igualmente, la moción aprobada por unanimidad por el Pleno solicita al Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, y a la Diputación de Alicante, presidida por Toni Pérez, a "que cumplan con el compromiso de construcción de un nuevo estadio para el Club Deportivo Eldense, o al menos, en ampliar y mejorar las instalaciones actuales". Después del ascenso de 2023, el club, por entonces propiedad de Pascual Pérez, llegó a invertir 2 millones en reformas del recinto para adecuarlo a las exigencias del fútbol profesional.

Noticias relacionadas

En esta ocasión, el ascenso también requiere de una serie de inversiones en las que ya se está trabajando, y entre ellas destaca la mejora en la iluminación del Nuevo Pepico Amat. Una actuación que hace año y medio fue presupuestada en más de 1,7 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
  2. Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
  3. Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
  4. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  5. Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
  6. Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
  7. La Iglesia aparta a un subdirector del colegio Agustinos de Alicante por abusos sexuales
  8. Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial

Calp celebrará el 21 de julio una nueva edición de Calp Drumt con más proyección internacional y una nueva ubicación en la avenida Europa

Calp celebrará el 21 de julio una nueva edición de Calp Drumt con más proyección internacional y una nueva ubicación en la avenida Europa

El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que patrocine al Eldense e invierta en el Nuevo Pepico Amat

El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que patrocine al Eldense e invierta en el Nuevo Pepico Amat

El Lucentum femenino logra el ascenso a LF2

El Lucentum femenino logra el ascenso a LF2

Fetiches y morbos en un cómic alicantino LGTBI protagonizado por un personaje de más de 50 años

Fetiches y morbos en un cómic alicantino LGTBI protagonizado por un personaje de más de 50 años

De ruedas a infinidad de plásticos: Cruz Roja retira 200 kilos de residuos del Vinalopó en Elche

De ruedas a infinidad de plásticos: Cruz Roja retira 200 kilos de residuos del Vinalopó en Elche

Alberto Acosta Sánchez, Sant Jordiet 2027: «Cuando escuché mi nombre no me lo creía»

Alberto Acosta Sánchez, Sant Jordiet 2027: «Cuando escuché mi nombre no me lo creía»

Los mejores riders competirán en La Nucía en el autonómico de Scooter Freestyle

Los mejores riders competirán en La Nucía en el autonómico de Scooter Freestyle

Un socavón desde enero en la Albufereta de Alicante que ya acumula dos caídas

Un socavón desde enero en la Albufereta de Alicante que ya acumula dos caídas
Tracking Pixel Contents