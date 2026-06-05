El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que patrocine al Eldense e invierta en el Nuevo Pepico Amat

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Elda han respaldado la moción del grupo socialista para exigir a la Generalitat y a la Diputación que aporten fondos para patrocinar al Deportivo Eldense y mejorar las instalaciones del Nuevo Pepico Amat.

La propuesta, presentada en el pleno de este viernes, ha contado con el respaldo de los ediles del PP, Elda para Todas y Vox, además de los del PSOE. Según han explicado desde el Consistorio, esta moción pone de relieve la importancia y la historia del Club Deportivo Eldense y recuerda, además, la promesa realizada en 2022 por el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de erigir un nuevo estadio de fútbol en Elda.

Apoyo público

Así, el Pleno ha solicitado por unanimidad al Consell y a la Diputación de Alicante que aporten, entre los dos, un patrocinio económico equiparable al millón de euros anuales que desembolsa el Ayuntamiento de Elda en beneficio del Deportivo, recientemente renovado tras el ascenso directo del club a Segunda División.

En su texto, la moción presentada por el PSOE refleja que "desde hace tres temporadas, el Ayuntamiento de Elda cuenta con un contrato de patrocinio anual con el club azulgrana, actualmente por un valor de más de 1 millón de euros, y además lo apoya también cediendo el Estadio Nuevo Pepico Amat en su totalidad a través de una concesión para que pueda disputar sus partidos, y cediendo también dos campos más para entrenamientos, como el antiguo Pepico Amat y el campo Anexo".

Por ello, insta "a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Alicante a que aporten económicamente al Club Deportivo Eldense, al menos sumando entre ambos la misma cantidad que aporta el Ayuntamiento, es decir, 500.000 euros cada uno, y se impliquen en el mantenimiento de una entidad representativa de la Provincia y la Comunidad".

Mejoras en el estadio

Igualmente, la moción aprobada por unanimidad por el Pleno solicita al Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, y a la Diputación de Alicante, presidida por Toni Pérez, a "que cumplan con el compromiso de construcción de un nuevo estadio para el Club Deportivo Eldense, o al menos, en ampliar y mejorar las instalaciones actuales". Después del ascenso de 2023, el club, por entonces propiedad de Pascual Pérez, llegó a invertir 2 millones en reformas del recinto para adecuarlo a las exigencias del fútbol profesional.

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En esta ocasión, el ascenso también requiere de una serie de inversiones en las que ya se está trabajando, y entre ellas destaca la mejora en la iluminación del Nuevo Pepico Amat. Una actuación que hace año y medio fue presupuestada en más de 1,7 millones de euros.