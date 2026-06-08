CD Eldense
El Eldense se encierra en un inesperado silencio institucional tras el ascenso
El club encadena once días sin publicar nada en sus canales oficiales pese a que tiene dos fichajes cerrados y un proyecto en Segunda División que vender al aficionado de cara a la campaña de abonos
Silencio total. De puertas hacia dentro, donde en el interior del Eldense existen más dudas que certezas de cara al próximo año. Pero también de puertas hacia fuera, porque los canales oficiales del Eldense van camino de dos semanas consecutivas sin publicar ningún mensaje. Ni un tuit en la red social X, ni una historia en Instagram, ni un comunicado oficial en la página web. Nada.
Un hecho que, en pleno 2026, es distante de la línea comunicativa a llevar en cualquier club del fútbol profesional. Y que resulta llamativa en el caso del Deportivo, club que atraviesa un momento tremendamente dulce en lo deportivo tras su regreso a la Segunda División, con una afición que salió en masa a las calles hace dos semanas para celebrarlo. Sin embargo, una publicación en todas las redes sociales el pasado jueves 28 de mayo, en el que se felicitaban las Fiestas de los Moros y Cristianos a todos los eldenses, es lo último publicado por el club.
Desde entonces, un silencio que empieza a ser incómodo en el entorno azulgrana, que no casa con la realidad en el plano deportivo ni tampoco en el plano institucional (o al menos no debería). El Deportivo está de vuelta en el fútbol profesional tras ser campeón y cuenta con un proyecto continuista, en el que seguirá en torno al 50% de la plantilla además del cuerpo técnico.
En cuanto a la propiedad, con la presidenta Carolina Holguín a la cabeza, se trasladó un mensaje de convicción y felicidad tras los logros cosechados. De hecho, en declaraciones a INFORMACIÓN, Holguín insistió en la intención de realizar "un proyecto a largo plazo" en el Eldense y volvió a insistir en el más que ambicioso objetivo a medio plazo de luchar por subir a Segunda División. Unas declaraciones que chocan frontalmente con el silencio injustificado del Deportivo durante las dos últimas semanas.
A lo anterior hay que sumar que el Ayuntamiento de Elda ha vuelto a tender la mano al club, aportando de nuevo más de un millón de euros bajo el patrocinio 'Elda te deja Huella'. El Consistorio también ha pedido a la Generalitat que se anime a ayudar al conjunto deportivista. Todo lo que rodea al club son noticias positivas... o al menos eso parece.
Fichajes y abonos
La dirección deportiva azulgrana, pese a que todavía no han sido anunciados, ya tiene a dos fichajes cerrados para la próxima campaña. Los extremos Rodri Val y Jorge Rastrojo, como avanzó Ángel García, serán futbolistas del Eldense la próxima campaña. Ambos jugadores llevan cerrados varias semanas y se sumarán a la pretemporada, a principios del mes de julio. Pero el club, pendiente de que la propiedad vaya dando luz verde a las distintas decisiones, todavía no ha podido dar oficialidad a los acuerdos.
Algo parecido sucede con la campaña de abonos para la temporada 2026-2027. Es común en los equipos recién ascendidos que traten de sacarla lo antes posible, aprovechando el tirón que siempre supone un salto de categoría. Pero es un tema, como tantos otros, que está estancado en las oficinas del Nuevo Pepico Amat pendiente de recibir luz verde desde Colombia.
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