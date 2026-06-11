CD Eldense | Mercado de fichajes
El Eldense sigue centrado en las renovaciones: Guille Macho, atado hasta 2028
El club azulgrana, tras comunicar la extensión de contrato del central Floris Smand, también se asegura la continuidad del centrocampista por dos temporadas
Después de once días sin ningún tipo de noticia, el Eldense centra sus fuerzas en prolongar el contrato de sus futbolistas... por partida doble. El pasado martes fue el turno de Floris Smand, y este jueves el de Guille Macho. El central y el centrocampista, que tenían contrato hasta junio de 2027, han extendido su vinculación con el Deportivo por otra campaña más, hasta junio de 2028.
Son casos distintos, ya que la renovación de Macho ha sido tras una negociación y la de Smand se produjo automáticamente con el ascenso, pero con ellos el Deportivo se garantiza la continuidad de dos de sus pilares en el proyecto. Macho, de 23 años, ha ido en línea ascendente este curso. Llegó a Elda el pasado verano procedente del Zamora y entró directo al once, entonces con Javi Cabello.
Eso sí, el centrocampista acumuló varios errores de bulto en sus primeros meses como azulgrana. Fue expulsado dos veces en las primeras diez jornadas, pero desde entonces fue aumentando su importancia en el equipo hasta convertirse en el eje del centro del campo junto a Manu Molina. Con 2.405 minutos, es el sexto jugador de campo que más minutos ha jugado esta temporada. Ha sido titular en 29 ocasiones, repartiendo dos asistencias y anotando un gol.
"Su rendimiento durante la temporada ha confirmado la confianza depositada por el club en su crecimiento y en su potencial de futuro", ha destacado el Eldense en su comunicado. Además, el club está pendiente de anunciar sus dos primeros fichajes del mercado veraniego: los extremos Alejandro Rastrojo y Rodri Val, que llegan libres tras finalizar contrato en el Algeciras y Atlético Sanluqueño, respectivamente.
COMUNICADO OFICIAL DEL CD ELDENSE
El CD Eldense y Guille Macho han alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato, por lo que el futbolista continuará vinculado a la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.
A sus 23 años, Guille Macho se ha consolidado como una de las piezas con mayor proyección. Su rendimiento durante la temporada ha confirmado la confianza depositada por el club en su crecimiento y en su potencial de futuro.
Desde su llegada al CD Eldense, la entidad ha apostado por su progresión dentro del proyecto deportivo, y esta renovación supone una muestra más de la confianza mutua entre ambas partes y del compromiso del club con la construcción de una plantilla competitiva y de futuro.
El CD Eldense desea a Guille Macho muchos éxitos en esta nueva etapa como azulgrana.
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