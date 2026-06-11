El Eldense sigue centrado en las renovaciones: Guille Macho, atado hasta 2028

Después de once días sin ningún tipo de noticia, el Eldense centra sus fuerzas en prolongar el contrato de sus futbolistas... por partida doble. El pasado martes fue el turno de Floris Smand, y este jueves el de Guille Macho. El central y el centrocampista, que tenían contrato hasta junio de 2027, han extendido su vinculación con el Deportivo por otra campaña más, hasta junio de 2028.

Son casos distintos, ya que la renovación de Macho ha sido tras una negociación y la de Smand se produjo automáticamente con el ascenso, pero con ellos el Deportivo se garantiza la continuidad de dos de sus pilares en el proyecto. Macho, de 23 años, ha ido en línea ascendente este curso. Llegó a Elda el pasado verano procedente del Zamora y entró directo al once, entonces con Javi Cabello.

Diseño del CD Eldense para anunciar la renovación de Guille Macho hasta junio de 2028. / CDE

Eso sí, el centrocampista acumuló varios errores de bulto en sus primeros meses como azulgrana. Fue expulsado dos veces en las primeras diez jornadas, pero desde entonces fue aumentando su importancia en el equipo hasta convertirse en el eje del centro del campo junto a Manu Molina. Con 2.405 minutos, es el sexto jugador de campo que más minutos ha jugado esta temporada. Ha sido titular en 29 ocasiones, repartiendo dos asistencias y anotando un gol.

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"Su rendimiento durante la temporada ha confirmado la confianza depositada por el club en su crecimiento y en su potencial de futuro", ha destacado el Eldense en su comunicado. Además, el club está pendiente de anunciar sus dos primeros fichajes del mercado veraniego: los extremos Alejandro Rastrojo y Rodri Val, que llegan libres tras finalizar contrato en el Algeciras y Atlético Sanluqueño, respectivamente.