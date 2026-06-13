CD Eldense | Campaña de abonos
El Eldense incrementa un 90% el precio de sus abonos para su regreso a Segunda
El club azulgrana lanza su campaña para la 2026-2027, en la que regalará la camiseta del Deportivo a los primeros 400 aficionados que adquieran el carnet
El Eldense ha hecho oficial este sábado por la tarde su campaña de abonos para la temporada 2026-2027, en la que volverá a competir en Segunda División solo un año después de su caída del fútbol profesional. El objetivo que se marca la propiedad está en superar los poco más de 3.000 carnets que vendieron el curso pasado, en Primera RFEF.
Los precios respecto a la temporada pasada han incrementado un 90% de media. Los nuevos abonos de Tribuna pagarán 550 euros, el más caro, el más barato estará en el Fondo Norte, donde los nuevos abonos pagarán 250 euros, y en General se pagarán 360 euros. Las renovaciones son ligeramente más baratas, disminuyendo entre 50 y 60 euros respecto a las nuevas altas. Los abonos categoría niño incluye únicamente a aquellos menores de 13 años.
Cada abono incluye 19 de las 21 jornadas que se disputarán esta temporada en el Nuevo Pepico Amat, guardándose el club azulgrana el derecho a declarar dos 'Días del club'. Además, también se especifica que no se incluye la Copa del Rey ni la entrada a los partidos del "play-off" de ascenso a Primera División en el poco proable caso de que el Deportivo finalice el curso entre los seis primeros.
La gran novedad reside en que la entidad regalará una camiseta oficial del Eldense a las primeras 400 personas que renueven su carnet. Los aficionados que deseen activar su renovación podrán hacerlo desde este mismo lunes, a partir de las 10 horas en la página web oficial del club.
PROMOCIONES DE "ABONOS FAMILIARES" (Solo disponibles para la zona General)
- 1 adulto y 1 niño: 480 euros.
- 2 adultos y 1 niño: 770 euros.
- 2 adultos y 2 niños: 910 euros.
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