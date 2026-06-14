Dioni valora no seguir en el Eldense

Dioni, cerca de salir. El pichichi del Eldense ha vuelto a ser tentado por el Juventud Torremolinos, como ya sucedió en el pasado mes de enero. Entonces, con la posibilidad de luchar el ascenso, quiso cumplir su contrato con el Deportivo y terminar la temporada como azulgrana. Pero ahora, con el objetivo cumplido y camino de cumplir 37 años, al "9" azulgrana le atrae la posibilidad de volver a Málaga con su familia.

El delantero malacitano fue el primero en sumarse al proyecto el verano pasado, cuando todavía no había entrenador ni proyecto. Su rendimiento como azulgrana ha cumplido con las expectativas. 11 dianas en 34 partidos, 27 de ellos partiendo como titular, le permiten cerrar un año histórico en el Eldense como el pichichi de la plantilla. Ha sido uno de los pilares sobre los que ha sustentado el ascenso el equipo de Claudio Barragán, junto a los también veteranos Fidel Chaves y Manu Molina.

Dioni, durante un entrenamiento en el campo anexo al Pepico Amat. / CDE

La dirección deportiva le firmó un año y otro opcional, sujeto a que llegara a los diez goles. Dioni ha cumplido con la cifra y el club, tal y como recoge su contrato, le ha planteado la oferta de renovación. Pero el futbolista tiene dudas entre seguir en Elda, ahora para competir de nuevo en Segunda, o volver a Málaga, a su casa, de la mano del Juventud Torremolinos, tal y como avanzó Radio Marca.

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El equipo de la Costa del Sol se salvó milagrosamente gracias a un gol en el descuento del Cartagena-Betis B en la última jornada. Ya intentaron fichar a Dioni el pasado mes de invierno, coincidiendo con la semana del Torremolinos 1-1 Eldense (algo que en la propiedad azulgrana no sentó demasiado bien). Entonces, el Torremolinos tuvo una negativa por respuesta... pero ahora el máximo goleador histórico de la Primera RFEF valora seriamente el volver a su casa. Incluso si eso implica competir fuera del fútbol profesional.