Dioni se despide del Eldense tras liderar el ascenso con 11 goles

Dioni Villalba no seguirá en el Eldense. El club ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con el delantero malagueño para separar sus caminos, poniendo fin a la etapa del "9" como futbolista azulgrana después de una temporada en la que ha sido una de las piezas importantes del ascenso a LaLiga Hypermotion. El ariete, que fue el primero en sumarse al proyecto el pasado verano, se marcha tras cerrar el curso como pichichi del Deportivo, con 11 goles en Primera RFEF.

El futuro de Dioni estaba en el aire desde hace días. El delantero tenía firmado un año más opcional, condicionado a alcanzar la decena de goles, cifra que superó. El Eldense le trasladó una propuesta de renovación, tal y como recogía su contrato, pero el futbolista, camino de los 37 años, ha optado finalmente por no continuar en Elda. El Juventud Torremolinos vuelve a aparecer como su destino más probable, con una oferta atractiva en lo económico y, sobre todo, por la posibilidad de regresar a Málaga junto a su familia. Ya intentaron incorporarlo en el pasado mercado de invierno, aunque entonces Dioni decidió cumplir su contrato y terminar la temporada como azulgrana.

El goleador veterano

El club ha querido agradecer públicamente su “entrega, experiencia y profesionalidad”, destacando que sus goles fueron decisivos para ayudar al equipo de Claudio Barragán a conseguir el segundo ascenso al fútbol profesional de la entidad en esta década. “El Nuevo Pepico Amat siempre será tu casa. Gracias por todo, Dioni”, ha despedido el Deportivo al máximo goleador histórico de la Primera RFEF, que deja una huella imborrable en el deportivismo tras una única temporada vestido de azulgrana.

Dioni Villalba, de 36 años, ha disputado con el Eldense 35 encuentros, 27 de ellos como titular, en los que ha acumulado 2.396 minutos de juego que le sirvieron para anotar once goles durante la temporada.

El registro realizador de Dioni Villalba en el Deportivo le ha convertido en el máximo artillero del conjunto azulgrana junto a Nacho Quintana, que también sumó once goles, y Fidel Chaves con diez.

La renovación de abonos, en marcha

La campaña de abonos del Eldense ha empezado oficialmente este miércoles con la renovación de cuotas. Lo hace después del aplazamiento por motivos técnicos que impidió el inicio de la venta el pasado lunes 15 de junio.

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Este miércoles, a través de los canales oficiales del club, se anunció que la plataforma estaba por fin en marcha para tramitar las renovaciones. Eso sí, tan solo se puede hacer mediante la web habilitada por el Deportivo y hasta el día 28 de junio, sin posibilidad de acudir presencialmente a taquilla.