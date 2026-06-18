Borja Calvo renueva con el Eldense hasta 2028

Borja Calvo seguirá en el Eldense hasta 2028. El club azulgrana ha anunciado este jueves la ampliación de contrato del futbolista de Benidorm, que continuará ligado al Deportivo hasta el 30 de junio de 2028 tras cumplir los objetivos establecidos en su contrato.

La renovación supone un nuevo movimiento de continuidad dentro del proyecto deportivo del Eldense, que un día antes también hizo oficial la prolongación de Jesús Clemente hasta 2027. Dos operaciones que permiten al club mantener a dos futbolistas importantes dentro de la plantilla tras el ascenso a LaLiga Hypermotion. En ambos casos, la entidad resalta que se trata de renovaciones motivadas por el cumplimiento de objetivos en el campo.

Calvo ha cerrado la temporada 2025/26 con 27 partidos oficiales, tres goles y dos asistencias. El atacante ha tenido que convivir durante el curso con varios contratiempos físicos, pero siempre que ha estado disponible ha aportado trabajo, desequilibrio y presencia ofensiva en momentos importantes de la competición. Su rendimiento, actitud y capacidad de sacrificio han sido claves para consolidar su papel dentro del vestuario azulgrana, donde el club valora especialmente su evolución y compromiso diario con el grupo.

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El capitán continúa

La renovación del atacante benidormense llega después de que el Deportivo anunciara, este miércoles por la tarde, la continuidad de Jesús Clemente, que seguirá como azulgrana hasta el 30 de junio de 2027. El capitán afrontará así su cuarta temporada en el Eldense, consolidado como una de las referencias del vestuario. Desde su llegada, Clemente ha destacado por su implicación, liderazgo y compromiso, cualidades que el club considera fundamentales en la dinámica del equipo.