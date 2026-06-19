Manu Nieto regresa al Eldense tres años después

Manu Nieto está de vuelta. El Eldense ha comunicado este viernes el regreso a Elda de uno de los jugadores que más conectaron con la afición en la 2022-2023, temporada del anterior ascenso a Segunda. El club, en un anuncio sorpresa, ha hecho oficial la contratación del delantero Manu Nieto. El cordobés llega libre al Deportivo tras poner fin a su situación contractual con el Andorra y firma por dos temporadas, es decir, hasta junio de 2028, con el club azulgrana.

El ariete de 28 años fue una de las piezas clave del ascenso al fútbol profesional en 2023, con Fernando Estévez en el banquillo. Con goles en los cuatro partidos del "play-off" de ascenso, posibilitó el regreso del Deportivo a la categoría de plata 59 años después. Aquel curso, en calidad de cedido desde el propio Andorra, terminó con 10 goles y cinco asistencias, números que cosechó actuando casi siempre como segundo delantero. En su comunicado, el club ha destacado que su paso por Elda dejó "una huella imborrable gracias a su rendimiento, implicación y conexión con la afición, formando parte de una de las etapas más importantes de la historia reciente de nuestra centenaria entidad".

El regreso de Nieto a la entidad del Nuevo Pepico Amat, además de inesperado, llega tras varios intentos fallidos de traerle de vuelta en veranos anteriores. El Eldense casi todos los mercados le ha tenido como una prioridad, y él siempre ha guardado un gran recuerdo de aquel año en el Nuevo Pepico Amat en el que terminó de explotar como futbolista. Cuando con más fuerza se pujó por su vuelta fue en el mismo verano de 2023, pero el equipo de Gerard Piqué, entonces con Eder Sarabia en el banquillo, no le dejó salir cedido y le mantuvo en la plantilla tricolor.

Manu Nieto aplaude a la afición del Andorra, durante un partido en Segunda. / FCA

Nieto, además de en el Andorra, también tuvo un breve y deslucido paso por el Elche. Con Sebastián Beccacece, jugó 354 minutos en la segunda mitad de la 2023-2024, sin aportación goleadora. El atacante nacido en Villa del Río (Córdoba) sí que brilló mucho más en el Principado, de donde se marcha habiendo portado en varias ocasiones el brazalete de capitán y ha facturado 28 tantos en 122 partidos, además de nueve asistencias.

Reinicio en el "9"

La vuelta de Nieto al Eldense permite a la dirección deportiva, que lleva varias semanas tratando de convencer al futbolista, dar un primer paso en la composición de su delantera. La marcha de Dioni al Juventud Torremolinos y el regeso del petrerí Hugo Alba ak OFK Belgrado, donde ya ha incluso arrancado la pretemporada, implican una renovación completa del ataque deportivista, que encuentra en Nieto a una alternativa que, eso sí, siempre ha funcionado mejor con otro punta más posicional a su lado.

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En cuanto a sus cualidades, el Eldense define al cordobés como un delantero "con movilidad, capacidad de trabajo y gran presencia en el área rival. Destaca por su inteligencia en los movimientos, su habilidad para asociarse con sus compañeros y su facilidad para generar peligro en los últimos metros". Entre sus virtudes también destaca su capacidad para aparecer en momentos determinantes, como demostró frente al Celta Fortuna y al Real Madrid Castilla en las eliminatorias por subir en 2023.