CD Eldense | Mercado de fichajes
El Eldense se fija en La Masía
El club azulgrana, en un movimiento impulsado por el director general Mario Rosas, se plantea solicitar las cesiones de los juveniles del Barça Ebrima Tunkara y Pedro Villar
Jaume Marcet
La confección de la plantilla del Eldense para la temporada 2026-2027 sigue su curso y el club, tras anunciar el primer fichaje con el regreso de Manu Nieto, sigue trabajando en próximas llegadas que eleven el techo competitivo del equipo para competir en Segunda División.
En esa línea, el director general del club, Mario Rosas, con pasado y conocimiento extenso de las categorías inferiores del Barça, se está planteando solicitar la cesión de dos jóvenes promesas del club culé. Se trata del centrocampista Pedro Villar (Pontevedra, 18 años) y del mediapunta Ebrima Tunkara (Lamoi, 16 años), tal y como ha avanzado SPORT, periódico que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que INFORMACIÓN. La solicitud en ambos casos pasaría por una cesión de un año.
El Eldense querría a Pedro Villar para que ejerza de mediocentro puro. Las cualidades técnicas y el temperamento ganador del gallego de 18 años han entusiasmado a un Rosas que aprecia este perfil de futbolista. 'Villi' se ha ganado la confianza de Belletti, técnico del Barça Atlètic, en el tramo final del curso y apunta a ser un fijo para el filial en caso de quedarse. Pese a la intención, en el Eldense son conscientes de la dificultad de convencer al Barça y al jugador para dar este paso.
En cuanto a Ebrima Tunkara, el hispano-gambiano es otra gran perla de La Masia que ha finalizado el curso con minutos en la Segunda Federación. Pese a que solo tiene 16 años, Rosas cree que en el Eldense podría curtirse y adquir experiencia para que el salto al primer equipo fuera más natural. Ebrima ha alternado esta temporada su posición original de interior con la de extremo derecho.
Zurdo de gran talento y poderío físico, Tunkara es una de las grandes joyas de La Masia. Ebrima está citado para iniciar la pretemporada con el primer equipo, y tanto él como Villar priorizarán el difícil sueño de intentar convencer a Flick.
La ventaja de la categoría
Las aspiraciones de Mario Rosas pasan por ofrecer un proyecto interesante, ya que la categoría (Liga Hypermition) está dos escalones por encima de la Segunda Federación, donde compite el segundo equipo culé. Mario Rosas pedirá estas dos cesiones al Barça... pero si no logra su objetivo también podría interesarse en otros canteranos blaugranas que también considera interesantes.
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