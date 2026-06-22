Antiviolencia propone cerrar el Nuevo Pepico Amat de Elda durante un mes

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto el cierre durante un mes el Nuevo Pepico Amat por la invasión de campo que se vivió durante la "final" por el ascenso entre el Eldense y el Atlético Madrileño, cuando el equipo de Claudio Barragán se impuso 2-1, con doblete de Nacho Quintana, y certificó su regreso a Segunda División.

La invasión de campo que se vivió tras el final del partido ha llevado a la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte a solicitar el cierre del Nuevo Pepico durante un mes, además de una multa de 10.000 euros. Por otro lado, según recoge la petición, "un seguidor ultra (del Eldense) arrancó un banderín y agredió a un jugador del equipo visitante, sin causarle lesiones aparentes".

Las mejores imágenes del partido CD Eldense - Atlético de Madrid B / Alex Domínguez

Este aficionado se enfrenta a una petición de multa de 10.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 18 meses, de bido a una infracción frave prevista en el artículo 22.2 de la Ley 19/2007, de 11 de Julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

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También han recibido solicitudes de sanción tanto el Racing de Santander como el Deportivo de La Coruña, debido a sus respectivas celebraciones por ascender a Primera División. El club racinguista se enfrenta a una multa de hasta 200.000 euros y a la clausura de dos meses de los Campos de Sport de El Sardinero, mientras que el coruñés ha recibido una petición de multa de hasta 80.000 euros y podría quedarse sin Riazor durante un mes.