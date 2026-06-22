CD Eldense | Mercado de fichajes
El Eldense oficializa la renovación del central Álex Serra
Su continuidad permite al Deportivo mantener su eje de la defensa del año pasado
El siguiente en la lista de futbolistas renovados por el Eldense para la próxima temporada es Álex Serra. El defensor central, como avanzó INFORMACIÓN, prolongó su vínculo con el Deportivo de manera automática con el ascenso a Segunda, operación que ha hecho oficial la entidad este lunes.
Serra, a diferencia de algunos de sus compañeros, renueva por un solo curso, hasta junio de 2027. Su continuidad permitirá al club deportivista mantener a sus dos pilares fundamentales en el centro de la zaga, ya que el holandés Floris Smand también extiende su contrato hasta junio de 2028.
Serra llegó al Eldense desde la cantera del Valencia el pasado verano. Firmó en propiedad, siendo considerado por Javi Cabello como el cuarto central durante las primeras semanas de la liga. Pero con el cambio en el banquillo, el defensor catalán, de 23 años, fue ganando protagonismo hasta consolidarse en la zaga junto a Smand. Ha anotado dos goles, ambos trascendentales. Hizo el 3-2 frente al Algeciras (en el descuento) y el definitivo 0-1 frente al Betis Deportivo, en Sevilla.
La renovación de Serra se suma a las del central Floris Smand (hasta 2028), el lateral Jesús Clemente (hasta 2027), los centrocampistas Guille Macho (hasta 2028), Borja Calvo (hasta 2028) y Marcos Bustillo (hasta 2027). Además, el club también ha completado un fichaje con el regreso a Elda del ariete Manu Nieto.
COMUNICADO OFICIAL DEL CD ELDENSE
El CD Eldense informa que Álex Serra ha ampliado su vinculación con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, tras el cumplimiento de los objetivos establecidos en su contrato.
El defensa azulgrana se ha consolidado como una de las revelaciones de la temporada, gracias a su rendimiento, regularidad y capacidad de adaptación en su primera etapa en el club, aportando fiabilidad y crecimiento a la línea defensiva.
Álex Serra ha destacado por su solidez defensiva, contundencia en los duelos y madurez competitiva, convirtiéndose en un jugador importante dentro de la dinámica del equipo y ganándose un papel relevante en el proyecto deportivo.
Desde el club se valora muy positivamente su impacto desde su llegada, subrayando que esta renovación es fruto del cumplimiento de objetivos deportivos y de la confianza mutua entre ambas partes.
El CD Eldense desea a Álex Serra muchos éxitos en esta nueva etapa como azulgrana.
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