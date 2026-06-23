CD Eldense | Pretemporada
El Eldense define su pretemporada: seis amistosos, partido con el Valencia y dos citas en el Nuevo Pepico Amat
El Millwall, de Segunda División inglesa, y el Al Ettifaq árabe, los rivales más exóticos de una preparación que será exigente
La preparación del Eldense para su regreso a la Segunda División ya está prácticamente definida por completo. El club azulgrana, a falta de definir fecha concreta para el inicio de la pretemporada —apunta a ser el próximo 6 de julio—, conoce a los seis rivales que pondrán a prueba el proyecto de la 2026-2027.
El equipo de Claudio Barragán, sobre quien el club todavía no ha anunciado su continuidad de manera oficial, aunque sí en declaraciones postascenso; jugará dos amistosos en el Nuevo Pepico Amat, un hecho que siempre ha pedido la afición y que llevaba varios años sin suceder.
El primer amistoso será precisamente en Elda, el viernes 17 de julio (18:30 horas) frente al Millwall, equipo que estuvo cerca de subir a la Premier League la pasada temporada. En caso de que termine celebrándose a puerta abierta, se espera una destacada presencia de aficionados ingleses.
La precampaña seguirá en clave azulgrana en Valencia, para medirse al primer equipo ché el miércoles 22 de julio en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades. El equipo de Carlos Corberán será, sobre el papel, el rival más exigente (y el único de Primera División) que tendrá el Deportivo en todo el verano.
Tres días más tarde, el Eldense jugará en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía (sábado 25 de julio, 19 horas), su partido más exótico del verano: frente al Al Ettifaq de Arabia Saudí. Una semana después, el sábado 1 de agosto (19 horas) el Eldense jugará en el Pinatar Arena frente al Real Murcia, rival que ha tenido este curso en Primera RFEF, y el martes 4 de agosto (19 horas) el club deportivista abrirá de nuevo el Pepico para enfrentarse al Villarreal B.
La preparación veraniega de los de Claudio llegará a su fin el viernes 7 de agosto, una semana antes del debut en liga (con calendario todavía por definir, el próximo 30 de junio). El último amistoso será frente al Albacete, a las 19 horas (todos los horarios pueden ser modificados). Una última prueba que terminará de medir el proyecto de la 2026-2027... y pondrá fin a una pretemporada atractiva.
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