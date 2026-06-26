Carlitos se ofrece al Eldense, pero el club prioriza otros delanteros

Los caminos de Carlitos López y el Eldense difícilmente volverán a cruzarse este verano. El delantero alicantino de 36 años, que ya estuvo en el Deportivo en la temporada 2015-2016, dejando un gran recuerdo en la afición azulgrana; se ha ofrecido a volver a club en las últimas semanas, tanto de manera directa como deslizando a varios aficionados su deseo de volver. De hecho, tanto la propiedad como la dirección deportiva han intercambiado conversaciones con el ariete, que ha mostrado mucho interés en volver a defender los intereses del Deportivo.

Pero después de valorar la situación, el club le ha trasladado a Carlitos que prioriza la llegada de otro perfil de delantero a estas alturas del mercado. Desde la llegada de Víctor Lafuente el pasado verano, la dirección deportiva ha destacado especiamente por tratar de detectar talento emergente que pueda explotar en Elda y hacer que crezca su valor en el mercado. Es algo que sucedió el pasado verano con los centrales Floris Smand (23 años) y Álex Serra (24 años cumple el 14 de agosto) o el centrocampista Guille Macho (23 años), entre otros, quienes ahora valen bastante más que hace un año.

Carlitos López celebra un gol durante su periodo como jugador del Eldense. / INFORMACIÓN

Asumiendo esa política de fichajes, Carlitos, que cumplió los 36 años el pasado 12 de junio, no entra en los planes para la 2026-2027 en clave azulgrana.Se le considera un delantero experimentado y se aprecia su ofrecimiento, pero desde la buena relación que existe entre club y futbolista se le ha trasladado que de partida se busca otro tipo de delantero. El delantero ya tuvo un acercamiento para volver a Elda en 2023, en el anterior ascenso a Segunda del Eldense. Pero entonces el jugador y el club se toparon con el límite salarial y con su elevada ficha como un impedimento para dar forma su regreso.

Goleador por media Europa

Carlitos ya sabe de primera mano que en el Eldense, a priori, no tendrá hueco para el próximo curso. Pero la intención del delantero es poder jugar lo más cerca de Alicante posible después de una década compitiendo lejos de su casa. Carlitos pasó en la provincia por Novelda y Eldense entre 2014 y 2016, periplo que le permitió crecer para dar el salto al Villarreal B.

El filial groguet le firmó en abril de 2016, con el Deportivo facilitando su salida "por los servicios prestados". Y desde Villarreal dio el salto a competir por media Europa. Ha pasado por Polonia, Grecia y Kazajistán, además de un breve paso por el Al-Wahda emiratí.

Carlitos sigue un partido del Hércules en el Rico Pérez, en el año 2020. / ALEX DOMINGUEZ

En su palmarés destaca un máximo goleador y mejor jugador de la liga polaca en la 2017-2018, país en el que también ganó una liga y una copa (ambas con el Legia de Varsovia). Además, también fue campeón de la Copa de Grecia con el Panathinaikos, en 2022. A lo largo de su trayectoria profesional ha hecho un total de 144 goles en 424 partidos.

Esta última temporada ha competido en la Segunda División de Polonia con el Wiesczysta Krakow, donde ha ascendido aportando un total de cinco dianas. Eso sí, ha tenido una menor participación que en sus proyectos anteriores. Ha disputado 912 minutos y no llegó a jugar en el "play-off" de ascenso, viendo al equipo subir desde el banquillo.

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Tras finalizar contrato en Polonia, Carlitos está libre y a la espera de encontrar el que será el 16º club de su carrera. El delantero, tras conocer que en Elda difícilmente podrá tener un hueco (al menos a estas alturas del mercado), seguirá buscando un proyecto en el que continuar disfrutando del fútbol... de vuelta en España.