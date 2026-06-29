El Eldense despide a Manu Molina: "Mi intención era seguir, pero los dirigentes del club no me han dejado"

Sorpresa en el Eldense. Porque Manu Molina, uno de los artífices del ascenso, que tenía contraro por una temporada más, no seguirá el próximo año. Según ha comunicado el propio centrocampista en sus redes sociales, ha recibido una carta de despido por parte del Deportivo. Así lo ha trasladado a la afición a través de sus redes sociales, donde ha emitido un duro comunicado contra los dirigentes del club.

"Cuando aterricé en Elda, llegué con la única y difícil misión de ascender al equipo. Y lo conseguimos entre todos. Os escribo lo que nunca quería escribir y a lo que me han "obligado". También quiero, con estas palabras, aclarar cualquier malentendido que se diga sobre mí o que manche mi persona, haciendo creer que yo no haya hecho todo lo posible por seguir en el club. Porque eso he querido en todo momento: ayudar al club", inicia su "post" publicado en Instagram.

Entonces, llegado el segundo párrafo, inicia su crítica contra los dirigentes del Eldense: "Recibí el despido por parte del club, cosa que me sorprendió, porque, después de varias semanas negociando, teniendo contrato en vigor, aceptaba por mi parte una gran rebaja del salario de mi contrato para continuar aquí".

Manu Molina, a la derecha de la imagen, ante la afición en el último partido jugado en casa. / CDE

"Siempre fue mi deseo y mi intención ayudar para poder seguir disfrutando de algo bonito que se ha conseguido y formado. Pero los dirigentes del club no me han dejado; me exigían una rebaja aún más grande o me enviaban directamente la carta de despido... Ya habéis visto el resultado. Por supuesto, no queríamos acabar de esta manera, pero no nos han dado otra opción", argumenta, poniendo el foco en la elevada rebaja que le habría solicitado la propiedad para no rescindir su contrato.

Cariño hacia Elda

Molina, que cumplirá 35 años en noviembre, también quiso reconocer el "cariño" y el "gran trato" que ha recibido durante su estancia en el Deportivo: "Una pena, porque tanto yo como mi familia nos hemos sentido identificados con lo que es Elda y su gente. Me habéis tratado de forma espectacular desde que llegué al club. No me quiero olvidar de agradecer el trato hacia mi persona por parte de los empleados del club, cuerpos técnicos, fisios, médicos, etc., y al motor, sin duda, del club: vosotros, la AFICIÓN".

"Espero que disfrutéis de una gran categoría como es LaLiga Hypermotion. Me hubiera gustado poder disfrutarla con todos ustedes, pero no va a poder ser. Disfrutad de vuestro Eldense y seguid apoyando como lo hacéis cada fin de semana. Un fuerte abrazo, deportivistas", finaliza el nacido en Huelva su duro comunicado, deseando suerte al club y la afición en Segunda División.

Baja sensible

El adiós de Molina supone un importante contratiempo para Claudio Barragán. El pivote fue indiscutible para el entrenador valenciano la pasada campaña, en Primera RFEF, cuando junto a Guille Macho formó uno de los mejores centros del campo de toda la categoría.

Disputó un total de 36 partidos (34 de ellos en liga), en los que repartió cinco asistencias y fue la brújula del equipo. Su adiós se suma al de Dioni, que se marchó al Juventud Torremolinos, por lo que del "tridente andaluz" que encabezó el salto de categoría únicamente queda en plantilla el mediapunta Fidel Chaves, que tiene un año más de contrato.

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Silencio del club

El Eldense, al ser preguntado por INFORMACIÓN si quería trasladar su versión de lo ocurrido con Manu Molina en ese proceso de negociación, ha optado por guardar silencio. Además, añaden que tanto esta circunstancia como otras que se vayan dando a lo largo del verano serán matizadas por el director deportivo, Víctor Lafuente, en su comparecencia de septiembre, cuando hará balance del mercado frente a los medios de comunicación.