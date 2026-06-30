El Eldense y su ejercicio de resistencia en Segunda: iniciará y terminará lejos del Pepico

El Eldense ya conoce el orden de sus 42 jornadas para su regreso a la Segunda División. El club azulgrana abrirá y cerrará la liga lejos del Nuevo Pepico Amat... frente a dos presumibles candidatos al ascenso. En la jornada 1 (fin de semana del 16 de agosto), el Deportivo visitará el UD Almería Stadium, equipo que quedó a un gol de subir a Primera en el "play-off" frente al Málaga. El cierre de la competición, en el fin de semana del 6 de junio, será frente al Granada, en el Nuevo Los Cármenes. Un complejo estreno y final en una categoría de plata que estará repleta de históricos para la 2026-2027.

El primer partido en casa del Deportivo será en la jornada 2 frente al Cádiz... y tendrá delante a un viejo conocido. El equipo de Sergio Ortuño visitará el Nuevo Pepico Amat el fin de semana del 23 de agosto. En la jornada 3 el Eldense visitará al Leganés, mientras que en la 4 recibirá al Mallorca, equipo recién descendido de Primera División. La visita a Castalia —único derbi autonómico de la liga— será en la jornada 15 (fin de semana del 22 de noviembre), mientras que recibirá al Castellón en la jornada 24 (último fin de semana de enero).

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El Deportivo cerrará el 2026, año histórico para la entidad, en el campo del Celta Fortuna, rival que le trae buenos recuerdos de la 2022-2023, cuando le venció en las semifinales del "play-off". Además, el equipo de Claudio Barragán abrirá el 2027 frente al Ceuta de José Juan Romero, ahora técnico del equipo cabaya pero con pasado en el Eldense, en la temporada 2021-2022.