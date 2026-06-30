CD Eldense | Mercado de fichajes
Quintana no seguirá en el Eldense... de momento
El club azulgrana explica la situación contractual de su plantilla, en un comunicado que sorprende con el adiós de Nacho
El "tiburón de Seseña" tuvo sobre la mesa una oferta de renovación que le ubicaba entre los tres mejores pagados de la plantilla, pero fue rechazada
Un comunicado con once adioses, y uno inesperado. El Eldense, aprovechando el cambio oficial de temporada que se produce este martes 30 de junio, ha publicado un comunicado en el que ha oficializado la marcha de once futbolistas, por distintos motivos. Siete de ellos, por finalizar cesión y regresar a su club. Los cuatro restantes, por terminar contrato con el Eldense. Además, ha confirmado la continuidad de diez futbolistas en el proyecto. Y que le busca cesión a otros dos.
Entre ellos destaca un nombre por encima del resto: el de Nacho Quintana. Un jugador cuyo futuro no estaba claro... hasta hoy. Porque el club le ha agradecido los servicios prestados y le ha despedido junto al resto de bajas. Eso sí, según ha podido saber INFORMACIÓN, no era la idea principal a principio de mes. La dirección deportiva encabezada por Víctor Lafuente apostó hace varias semanas por la continuidad de Quintana. El club le trasladó al atacante una oferta de renovación que mejoraba sustancialmente su salario, hasta el punto de situarle entre los tres jugadores mejor pagados de la plantilla. Pero el de Seseña decidió rechazarla. Y de momento, no hay acuerdo.
Fuentes del Deportivo aseguran que las pretensiones de Quintana, principalmente en lo económico, están por encima de lo que el club se podía permitir. Y a día de hoy, la marcha definitiva de Quintana parece el desenlace más probable. "Si me preguntas ahora mismo, claro que te diré que sí. Tengo mucha ilusión por volver a jugar aquí en Segunda. Yo creo que seguiré seguro", declaró el héroe del ascenso en una entrevista a INFORMACIÓN hace un mes. Un deseo que podría truncarse en caso de no acercar posturas y llegar a un acuerdo en las próximas semanas. De momento, las negociaciones están rotas, ya sin oferta por parte del club, y Quintana busca acomodo en algún proyecto lejos de Elda.
COMUNICADO DEL CD ELDENSE
El CD Eldense informa sobre la situación contractual de la primera plantilla de cara a la planificación deportiva de la temporada 2026/27, tras el análisis interno realizado por la dirección deportiva y la propiedad de la entidad.
El club trabaja con el objetivo de dar continuidad a un proyecto competitivo, equilibrando la base de jugadores con contrato en vigor, las renovaciones ya formalizadas, las finalizaciones de contrato y los futbolistas que regresan a sus clubes de origen tras sus respectivas cesiones.
Jugadores con contrato en vigor
El CD Eldense cuenta actualmente con los siguientes futbolistas vinculados contractualmente a la entidad para la temporada 2026/27: Álex Serra, Smand, Borja, M. Bustillo, Fidel, Clemente, G. Macho, Ibarrondo, D. Ruiz y Nieto.
Asimismo, el club ha anunciado recientemente las renovaciones de Álex Serra (2027), Smand (2028), Borja (2028), M. Bustillo (2027), Clemente (2027) y G. Macho (2028), futbolistas que seguirán formando parte del proyecto azulgrana.
Estos jugadores constituyen la base del proyecto deportivo sobre la que el club continuará trabajando de cara a la próxima temporada.
Jugadores que finalizan contrato
El club agradece la aportación de los futbolistas que concluyen su vinculación contractual con la entidad al término de la presente temporada: Gaixas, N. Quintana, P. Valencia y Rober Ibáñez.
Todos ellos han defendido la camiseta azulgrana con profesionalidad y compromiso, siendo parte del crecimiento del equipo durante su etapa en el club.
Jugadores que finalizan cesión
Asimismo, el CD Eldense comunica que los siguientes jugadores regresan a sus clubes de origen una vez finalizado su periodo de cesión: Ramón Vila, H. Bellari, Quintanilla, Núñez, Vallejo, Hugo Alba e Isra Salazar.
El club les agradece su dedicación, profesionalidad y compromiso durante su etapa como jugadores azulgranas, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros retos personales y profesionales.
Situación de jugadores en proceso de salida como cedidos
El CD Eldense informa que, dentro de la planificación deportiva de la temporada 2026/27, la entidad trabaja en la salida como cedidos de los futbolistas Ó. Vega y Boston.
Jugadores que no continuarán en la plantilla
Tal y como se ha comunicado anteriormente, Dumic, Dioni y Manu N. Molina no continuarán formando parte de la plantilla del CD Eldense la próxima temporada.
El club agradece su implicación durante su estancia en Elda y les desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales.
El CD Eldense continuará trabajando en los próximos días en la planificación de la plantilla de cara a la temporada 2026/27, con el objetivo de seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y mantener la competitividad del equipo en el fútbol profesional.
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