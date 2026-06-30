Quintana no seguirá en el Eldense... de momento

COMUNICADO DEL CD ELDENSE

El CD Eldense informa sobre la situación contractual de la primera plantilla de cara a la planificación deportiva de la temporada 2026/27, tras el análisis interno realizado por la dirección deportiva y la propiedad de la entidad.

El club trabaja con el objetivo de dar continuidad a un proyecto competitivo, equilibrando la base de jugadores con contrato en vigor, las renovaciones ya formalizadas, las finalizaciones de contrato y los futbolistas que regresan a sus clubes de origen tras sus respectivas cesiones.

Jugadores con contrato en vigor

El CD Eldense cuenta actualmente con los siguientes futbolistas vinculados contractualmente a la entidad para la temporada 2026/27: Álex Serra, Smand, Borja, M. Bustillo, Fidel, Clemente, G. Macho, Ibarrondo, D. Ruiz y Nieto.

Asimismo, el club ha anunciado recientemente las renovaciones de Álex Serra (2027), Smand (2028), Borja (2028), M. Bustillo (2027), Clemente (2027) y G. Macho (2028), futbolistas que seguirán formando parte del proyecto azulgrana.

Estos jugadores constituyen la base del proyecto deportivo sobre la que el club continuará trabajando de cara a la próxima temporada.

Jugadores que finalizan contrato

El club agradece la aportación de los futbolistas que concluyen su vinculación contractual con la entidad al término de la presente temporada: Gaixas, N. Quintana, P. Valencia y Rober Ibáñez.

Todos ellos han defendido la camiseta azulgrana con profesionalidad y compromiso, siendo parte del crecimiento del equipo durante su etapa en el club.

Jugadores que finalizan cesión

Asimismo, el CD Eldense comunica que los siguientes jugadores regresan a sus clubes de origen una vez finalizado su periodo de cesión: Ramón Vila, H. Bellari, Quintanilla, Núñez, Vallejo, Hugo Alba e Isra Salazar.

El club les agradece su dedicación, profesionalidad y compromiso durante su etapa como jugadores azulgranas, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros retos personales y profesionales.

Situación de jugadores en proceso de salida como cedidos

El CD Eldense informa que, dentro de la planificación deportiva de la temporada 2026/27, la entidad trabaja en la salida como cedidos de los futbolistas Ó. Vega y Boston.

Jugadores que no continuarán en la plantilla

Tal y como se ha comunicado anteriormente, Dumic, Dioni y Manu N. Molina no continuarán formando parte de la plantilla del CD Eldense la próxima temporada.

El club agradece su implicación durante su estancia en Elda y les desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales.

El CD Eldense continuará trabajando en los próximos días en la planificación de la plantilla de cara a la temporada 2026/27, con el objetivo de seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y mantener la competitividad del equipo en el fútbol profesional.