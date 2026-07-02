CD Eldense
El Eldense ficha a Jorge Rastrojo
El extremo de 26 años firma hasta junio de 2028 por la entidad azulgrana
El Eldense ha anunciado este jueves el fichaje de Jorge Rastrojo, un atacante extremeño de 26 años que procede del Algeciras y que firma por la entidad azulgrana hasta junio de 2028.
El extremo, cuya contratación queda únicamente pendiente de superar el reconocimiento médico, destaca por su velocidad, verticalidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. "Es un futbolista con talento ofensivo, capaz de generar peligro y aportar soluciones en los metros finales. Además, su movilidad y versatilidad le permiten desempeñarse en diferentes posiciones de ataque", explica el Eldense en el comunicado oficial de su fichaje.
Rastrojo debutará en el fútbol profesional español, tras haber pasado por el filial del Zaragoza, Unionistas de Salamanca y Algeciras. Las tres últimas campañas ha jugado en Primera Federación y en la 2025-2026, en la escuadra andaluza, disputó 35 partidos y marcó cinco goles.
En la nota de su incorporación el Eldense destaca la "trayectoria ascendente" de Rastrojo y le cataloga como "uno de los jugadores más destacados de Primera Federación" en las últimas temporadas.
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