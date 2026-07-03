Segunda División
El Eldense ficha a Rodri Val
El Deportivo alcanza un acuerdo para que el futbolista aragonés se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027
El CD Eldense y Rodri Val han llegado a un acuerdo para que el futbolista aragonés se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027. El futbolista, según admite el propio club, "está pendiente de superar el reconocimiento médico".
Rodri Val es un extremo de velocidad, intensidad y gran capacidad de trabajo que destaca por su profundidad tanto en fase ofensiva como defensiva. El futbolista nacido en Aurín (Huesca) debe aportar desequilibrio por banda y verticalidad sobre el terreno de juego.
El jugador ha protagonizado una trayectoria ascendente en las categorías menos deslumbrantes del balompié ibérico, acumulando experiencia y protagonismo, sobre todo, en Primera Federación. Ha destacado por su crecimiento y regularidad durante las últimas dos temporadas en las que ha acumulado casi 6.000 minutos sobre el césped firmando once goles y seis asistencias.
En su anterior destino, el Atlético Sanluqueño, sus cuatro tantos marcados a lo largo del curso no valieron para evitar el descenso de los gaditanos a Segunda Federación.
Con solo 25 años, el Eldense le da la oportunidad profesional de mostrarse en Segunda División, en la que debuta como jugador. Esta operación empezó a fraguarse en enero pasado, pero la mala situación deportiva de los andaluces impidió que cristalizase. Ahora, el Deportivo ha vuelto a insistir en su contratación, en esta ocasión con el futbolista libre de compromiso, y finalmente ha llegado a buen puerto. Una vez supere la evaluación clinica, formará parte de pleno derecho del proyecto con el que los azulgranas tratarán de afianzarse, de nuevo, en el fútbol profesional.
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