El Eldense seguirá contando con Ramón Vila bajo palos

El Eldense ha anunciado este lunes la reincorporación a sus filas del portero Ramón Vila, que la pasada campaña militó en la entidad azulgrana en calidad de cedido y que este curso repetirá el mismo proceso, prolongando dicha situación hasta junio de 2027, procedente del Córdoba.

El cancerbero catalán, un fijo bajo palos y uno de los héroes del ascenso a Segunda División, ha ampliado su contrato con el club califal, tras lo cual ha aceptado volver a salir a préstamo al mismo lugar que el curso pasado, un Nuevo Pepico Amat que está encantado con sus prestaciones.

En la 2025-2026, Vila firmó actuaciones de alto nivel y se ganó el reconocimiento de su afición por su seguridad, regularidad y capacidad de liderazgo bajo palos. "El jugador catalán afrontará esta nueva etapa en el Nuevo Pepico Amat tras una temporada de crecimiento y consolidación, en la que ha demostrado su madurez competitiva y su fiabilidad en momentos clave, convirtiéndose en el portero de referencia en la competición", asegura el Eldense en el comunicado oficial de esta nueva cesión.

Nueva etapa en Segunda

Ramón Vila, de 24 años, disputó la temporada pasada 36 partidos en Primera RFEF, en los que encajó 34 goles, mientras que en la 2024-2025 debutó en el fútbol profesional español, jugando dos partidos en Segunda con el Córdoba, categoría a la que ahora regresa. Formado en la cantera del Barça, también ha jugado en Lleida Esportiu y Atlético Baleares.

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Ramón Vila, Serradell, Gaixas y Manu Molina, ante la afición en el último partido jugado en casa. / CDE

Una vez supere el pertinente reconocimiento médico, Vila se incorporará a los entrenamientos del Eldense, que este lunes ha iniciado su pretemporada, con Claudio Barragán al frente de la plantilla tras el ascenso conseguido en la 2024-2025.