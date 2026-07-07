CD Eldense
El Eldense completa su portería con Juan Palomares
El meta procede del Mirandés y competirá por el puesto con Ramón Vila
El Eldense ha anunciado este martes un nuevo fichaje de cara a la próxima temporada, en la que el conjunto azulgrana competirá en Segunda División, al confirmar la incorporación del portero Juan Palomares, procedente del Mirandés.
El meta, de 25 años, firma por una temporada y, tras el anuncio el día anterior de la continuidad del Ramón Vila, completa la portería del Eldense en su regreso al fútbol profesional.
Palomares se formó en las canteras de Córdoba y Almería, pasando posteriormente por el Atlético Sanluqueño (2021-2022), el Mérida (2022 a 2025) y dando el salto a Segunda la temporada pasada de la mano del Mirandés, donde disputó 26 partidos de liga y encajó 39 goles.
Experiencia en Segunda
Tras rotar en las primeras jornadas de liga con el montenegrino Nikic, Juanpa se acabó haciendo con los galones bajo palos del conjunto de Anduva, aunque no pudo evitar el descenso a Primera RFEF de los suyos.
"Es un portero seguro, con buenos reflejos y una gran capacidad para aportar tranquilidad al equipo desde la portería. Destaca por su personalidad, su buen posicionamiento y su solvencia bajo palos, además de desenvolverse con comodidad en el juego con los pies. Es un guardameta fiable, con carácter competitivo y preparado para asumir responsabilidad en cualquier contexto", destaca el Eldense en el comunicado de presentación de su nuevo portero.
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