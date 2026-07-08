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Segunda División

El Eldense se sigue reforzando: llega Mariano Carmona

Los azulgranas apuntalan su ataque con el futbolista que recala en calidad de cedido por el Córdoba

Mariano Carmona, fichaje del Eldense, celebra un gol con el Alcorcón

Mariano Carmona, fichaje del Eldense, celebra un gol con el Alcorcón / AD Alcorcón

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David Marín

David Marín

Alicante

El Eldense, que está misma semana ha regresado a los entrenamientos, sigue planificando su temporada 2026-2027 en Segunda División, tras el ascenso conseguido hace unas semanas desde Primera RFEF.

Y lo hace a un rápido ritmo de anuncios de fichajes. Este miércoles ha confirmado el del delantero Mariano Carmona, que llega cedido por el Córdoba hasta junio de 2027, convirtiéndose así en el quinto oficializado de esta semana.

Eldense y Córdoba han llegado a un acuerdo para este préstamo, que es el segundo en dicha dirección del verano, ya que hace unos días se confirmó la continuidad del portero Ramón Vila, tras renovar con la entidad califal y prorrogar la cesión que ya se realizó también la campaña pasada, con sobresaliente rendimiento.

Así es Mariano Carmona

"Mariano Carmona es un delantero potente, dinámico y con gran movilidad, capaz de desenvolverse tanto como referencia ofensiva como partiendo desde cualquiera de las bandas. Destaca por su capacidad para atacar los espacios, su intensidad en la presión y su compromiso con el trabajo colectivo. Con buen físico y presencia en el área, aporta profundidad, verticalidad y constante amenaza sobre la defensa rival", describe el Eldense a su nuevo futbolista en la nota de prensa de su fichaje.

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Carmona, de 25 años, llegó a debutar con el primer equipo del Murcia en la temporada 2023-2024, para posteriormente fichar por el Coria, donde anotó 13 goles en la 2024-2025, mientras que el curso pasado, tras incorporarse a la discplina del Córdoba, fue cedido al Alcorcón, de Primera RFEF, disputando 31 partidos de liga y viendo puerta en seis ocasiones.

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