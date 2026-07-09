Claudio vuelve a ser de plata... una década después

Claudio Barragán sabe perfectamente lo que es el fútbol profesional. Desde el césped y desde el banquillo. El valenciano, a sus 62 años, puede contar múltiples experiencias en él: sus 259 partidos en Primera División con Elche, Mallorca, Deportivo y Salamanca; los 181 que disputó en la categoría de plata y, como entrenador, otros 151 en Segunda, dirigiendo a Elche, Ponferradina y Mirandés.

Sin embargo, cuando el Eldense le "rescató", primer para entrenar a los chavales del filial y posteriormente para darle las riendas del primer equipo, Claudio ni siquiera imaginaba regresar al profesionalismo, ya entrado en los sesenta. Había pasado una década desde su último contrato laboral dentro de los parámetros de LaLiga. No se obsesionaba con el retiro o la jubilación, pero era consciente de que el tren de la élite podía no volver a pasar.

Claudio Barragán, con rostro serio durante un partido del año pasado. / CDE

Hasta que llegó el mes de octubre de 2025. Y, en su entorno, todo cambió. Literalmente. El Eldense despidió a Javi Cabello y le otorgó los mandos. Una propiedad colombiana parecía sinónimo de cargo transitorio, mientras encontraban un perfil de técnico que no tenía por qué ser mejor, pero sí más de su cuerda. Sin embargo, la interinidad de Barragán se acabó convirtiendo en leyenda, en ascenso a Segunda División.

Breve paso por Anduva

Una categoría a la que volverá una década después. Su último paso por allí fue efímero, ya que apenas duró cuatro partidos. Lo fichó el Mirandés en diciembre y apenas le dio tiempo a comer turrones y polvorones para celebrar su única victoria, justo antes de Navidad contra el Almería (2-1) y decir adiós después de tres derrotas, la de su debut, en un derbi ante el Valladolid, y otras dos en enero, con Mallorca y Numancia como verdugos. El 14 de enero de 2017, Claudio se despidió de Segunda. En agosto de 2026 la volverá a saludar.

Antes de aquel cierre en Anduva, Claudio recibió su primera oportunidad, en Segunda División y en los banquillos, en su Elche, al promocionar desde el cargo de ayudante tras la destitución de David Vidal. Como hiciera el año pasado en el Eldense logró convertir la interinidad en puesto fijo, completando casi toda la 2008-2009, aunque siendo despedido pronto en la 2009-2010, tras un mal arranque de competición que dejó a su equipo en la penúltima posición de la tabla.

Luego llevó sus conocimientos a la Ponferradina, el club donde más confianza ha tenido en sus labores como entrenador. Allí estuvo cuatro cursos, tres de ellos en Segunda, y mantuvo su trabajo pese al descenso de su primer año, recuperando la categoría inmediatamente, rozando el "play-off" de ascenso a Primera en la 2012-2013 y manteniendo la categoría con más problemas en la 2013-2014. Del Toralín pasó al Cádiz, en Segunda B, donde no repitió éxitos.

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En estos últimos diez años, Barragán ha visto alejarse el horizonte del fútbol profesional pasando por históricos como el Hércules o el Recreativo de Huelva, a los que no pudo sacar del pozo en el que se habían metido... y del que todavía no han salido. El que sí lo ha hecho es el valenciano, a base de paciencia y de esperar una oportunidad que le llegó en el Nuevo Pepico Amat, donde ya le tienen el mismo cariño que en lugares como Elche o A Coruña. Porque, una década después, Claudio vuelve a estar donde merece.