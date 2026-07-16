El Eldense disputa este viernes su primer partido de pretemporada

El Eldense jugará este viernes en el Nuevo Pepico Amat (18.30 horas) su primer partido de pretemporada ante el Millwall inglés, una cita que servirá para avanzar en la preparación de su nuevo proyecto en el fútbol profesional.

Tras empezar los entrenamientos el pasado día 8 de julio, la plantilla que continúa entrenando Claudio Barragán, afronta su primera prueba de preparación con el Millwall FC de Londres que milita en la Championship inglesa, la segunda división de este país.

Con las incorporaciones del portero Juan Palomares, del centrocampista Justin Smith y de los atacantes Mariano Carmona, Manu Nieto, Jorge Rastrojo y Rodri Val, el Eldense volverá a disputar un partido después del ascenso a la segunda categoría fútbol español en el pasado mes de mayo.

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Además de este encuentro, el conjunto azulgrana tiene programados otros amistosos en la pretemporada. El siguiente será ante el Valencia en Paterna (22 de julio), después frente al Al Ettifaq en La Nucía (25 de julio), al Real Murcia en el Pinatar Arena (1 de agosto), al Villarreal B (4 de agosto) y al Albacete (7 de agosto).