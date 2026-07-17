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Julien Yanda, nuevo jugador del Eldense

El Deportivo y el Bayern Múnich acuerdan la cesión del futbolista alemán al conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2027

Julien Yanda, durante un entrenamiento con el Bayern la pasada temporada.

Julien Yanda, durante un entrenamiento con el Bayern la pasada temporada. / FC Bayern Munchen

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Pedro Rojas

Pedro Rojas

Elda

El Eldense y el Bayern Múnich han llegado a un acuerdo de cesión para que el futbolista Julien Yanda se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2027. El alemán, que ya ha pisado el Nuevo Pepico Amat, está pendiente de superar el reconocimiento médico para sumarse a los entrenamientos de pretemporada con el resto de compañeros esta misma semana.

Yanda, de solo 18 años, "es un lateral izquierdo de gran recorrido, potente y con una marcada vocación ofensiva", detalla el anuncio oficial del préstamo. "Destaca por su velocidad, capacidad para incorporarse al ataque, aportando profundidad y desborde desde el carril izquierdo", indica el informe técnico.

Formado en la cantera del club bávaro, el zaguero zurdo "ha protagonizado una constante progresión hasta consolidarse como una de las piezas importantes en el filial del FC Bayern München", que le considera como uno de los valores de futuro más interesantes de su propiedad. Su crecimiento le ha llevado a convertirse en una de las promesas más relevantes y de mayor proyección y, debido a ello, a ser constante su presencia en los entrenamientos del primer equipo que dirige Vincent Kompany, semifinalista de la última Liga de Campeones, en la que cayó frente al PSG.

Nacido en Hamburgo el 22 de agosto de 2007, Yanda es un lateral moderno de 1,83 metros que tiene facilidad para adueñarse de todo el carril izquierdo. Creció en la base del St. Pauli. En enero de 2025 saltó al Bayern para jugar en su filial. Tiene contrato allí hasta junio de 2028.

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El alemán ha disputado 39 partidos y ha marcado tres goles con el segundo equipo en la Regionalliga, la cuarta categoría del balompié germano. La temporada pasada participó en 28 encuentros de liga y anotó dos tantos. Con él, Claudio Barragán gana competencia y dinamismo para su flanco zurdo en un año complicado en el que el recién ascendido necesita consolidarse en la Liga Hypermotion, el objetivo con el que arrancará la competición el próximo mes.

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