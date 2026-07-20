CD Eldense
El Eldense pone a prueba al veterano defensa Dijks
El neerlandés, de 33 años, se formó en la cantera del Ajax y el curso pasado jugó en Vietnam
EFE
El defensa neerlandés Mitchell Dijks, de 33 años de edad, se ha incorporado a la dinámica del trabajo del Eldense, según confirmó este lunes el club alicantino, que evaluará si lo ficha durante esta pretemporada para reforzarse para su regreso a la Liga Hypermotion.
Mitchell Dijks ha empezado a ejercitarse con la plantilla que dirige Claudio Barragán tras llegar al club procedente del Nam Dinh de Vietnam. El neerlandés es un zaguero formado en la cantera del Ajax de Amsterdam.
De momento, el club no ha confirmado su fichaje que será valorado en función de la evolución de su trabajo en la pretemporada del Eldense. En la misma situación se encuentra otro defensa, el canario Aridane Hernández desde hace algunas fechas.
Aridane Hernández, de 37 años de edad, ya militó en el Eldense entre 2012 y 2015, y llegó a ser capitán del equipo azulgrana en Tercera y Segunda División B. Después, jugó en equipos como Cádiz, Osasuna, Rayo Vallecano y Almería.
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