El Eldense se mide al Valencia en su plato fuerte de pretemporada... con televisión

El Eldense afronta este miércoles (20 horas) su segundo amistoso de pretemporada y el principal plato fuerte de la misma, ya que se enfrenta al Valencia, de Primera División, en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades, ubicada en la localidad de Paterna.

Este derbi autonómico servirá de gran piedra de toque veraniega para el nuevo proyecto dirigido por Claudio Barragán, tras el ascenso a Segunda División conseguido el pasado 16 de mayo en el Nuevo Pepico Amat. Aquel día, los azulgranas derrotaron al filial del Atlético de Madrid.

El proyecto del Eldense cuenta, de momento, con los fichajes de Yanda, Mariano Carmona, Justin Smith, Juan Palomares, Rodri Val, Rastrojo y Manu Nieto; además de la prolongación de la cesión de Ramón Vila. También están a prueba Aridane y Dijks.

Debut con derrota

Todas estas caras nuevas espera ver la afición azulgrana este miércoles ante un rival histórico y de categoría, tras el rápido regreso al fútbol profesional que ha conseguido la entidad de la ciudad zapatera. En su debut de pretemporada, el pasado viernes, los de Claudio Barragán fueron derrotados por el Millwall inglés (1-2).

El duelo entre Eldense y Valencia será retransmitido en abierto por el À Punt, canal autonómico público, por lo que tanto los seguidores que se desplacen hasta el Antonio Puchades como los se queden en Elda, la gran mayoría, podrán seguirlo en directo.

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Futbolistas del Eldense durante una pausa de un entrenamiento de pretemporada / CDE

El Valencia, por su parte, también disputa su segundo amistoso de pretemporada, tras estrenarse con una sorprendente derrota (3-1) ante el Petro de Luanda angoleño, con De Haas, Dieng y Sato como fichajes veraniegos del equipo dirigido por Carlos Corberán.