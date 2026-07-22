El Eldense se ve desbordado por un efectivo Valencia

Veinte minutos para confiar... y una goleada veraniega. El Eldense firmó un destacado inicio de partido contra el Valencia, en su compromiso teóricamente más difícil de pretemporada, pero luego se hundió antes del descanso, encajando tres goles que le dejaron totalmente noqueado. En realidad, nunca se recuperó del primer golpe. A partir de ahí, dudas.

El conjunto dirigido por Claudio Barragán empezó no tuteando sino superando al Valencia, con Fidel como anclaje entre líneas, bien apoyado por Guille Macho y Justin Smith, y un móvil Manu Nieto arriba. El onubense generó la primera ocasión, llegando por la derecha hasta la línea de fondo y asistiendo atrás, encontrando a Nieto, bien colocado, cuyo remate lo tapó la defensa valencianista, bien colocada.

El dominio eldense se prolongó hasta la aparición en escena del japonés Sato, dando tiempo a que Macho sacara desde la frontal un disparo duro, aunque centrado, que Abril, meta canterano del Valencia, detuvo con seguridad. Y, entonces, el 1-0. Pura magia digna de Oliver Atom.

El nipón, fichaje de campanillas de este Valencia, recibió un balón en la frontal del área, con marca bastante lejana, sin dar tiempo a nadie a acercársele tras un movimiento rápido, en el que picó la pelota y la golpeó de volea, alojándola en la escuadra opuesta. Aplaudir y poco más.

El golazo sedó al Eldense, que se quedó en la famosa pausa de hidratación. Justo al regreso de la misma, otra acción de Sato, esta vez por la izquierda, terminó en gol de Jesús Vázquez, al aprovechar el rechazo del poste, ante una defensa excesivamente permisiva. De otro error alicantino atrás, esta vez de Antonio David, nació el tercer tanto local, al robarle la cartera Sadiq y asistir este a Raba para marcar a placer.

Segunda mitad sosa

Para la segunda mitad quedó el clásico carrusel de cambios, con alguno ya adelantado, como el de Manu Nieto, por molestias; y pruebas veraniegas de pretemporada, especialmente justificadas con el resultado que ya indicaba el marcador del Antonio Puchades.

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Fidel trató de recuperar el mando del duelo. Y de sus botas nació una jugada que no terminó en gol primero porque Abril sacó una mano a cabezazo de Rodri Val y luego el asistente anuló el tanto azulgrana por fuera de juego. De ahí a la conclusión, espesura y poco más, con el debut del neerlandés Dijks, que está a prueba y que tuvo un cuarto de hora para medirse ante un Primera en una cita que el Eldense cerró con otra derrota.