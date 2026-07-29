El Eldense ficha al centrocampista Jordi Martín

El Eldense ha informado este miércoles del fichaje del centrocampista Jordi Martín, futbolista procedente de la SD Huesca, que ha firmado en el club alicantino hasta el 30 de junio de 2028.

El nuevo jugador del Eldense, de 25 años de edad, se ha formado en la cantera del Real Madrid, en donde conquistó la UEFA Youth League antes de dar el salto al fútbol profesional. También ha militado en el Getafe, equipo con el que disputó 16 partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol español.

Posteriormente recaló en la SD Huesca para consolidarse en el fútbol profesional, acumulando experiencia y protagonismo en La Liga Hypermotion.

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En su último equipo, la SD Huesca, Jordi Martín ha disputado casi medio centenar de encuentros en Segunda División, acumulando más de dos mil minutos en los que ha anotado dos goles durante las dos últimas temporadas.