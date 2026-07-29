CD Eldense
El Eldense ficha al centrocampista Jordi Martín
El nuevo refuerzo azulgrana procede del Huesca y firma hasta 2028
EFE
El Eldense ha informado este miércoles del fichaje del centrocampista Jordi Martín, futbolista procedente de la SD Huesca, que ha firmado en el club alicantino hasta el 30 de junio de 2028.
El nuevo jugador del Eldense, de 25 años de edad, se ha formado en la cantera del Real Madrid, en donde conquistó la UEFA Youth League antes de dar el salto al fútbol profesional. También ha militado en el Getafe, equipo con el que disputó 16 partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol español.
Posteriormente recaló en la SD Huesca para consolidarse en el fútbol profesional, acumulando experiencia y protagonismo en La Liga Hypermotion.
En su último equipo, la SD Huesca, Jordi Martín ha disputado casi medio centenar de encuentros en Segunda División, acumulando más de dos mil minutos en los que ha anotado dos goles durante las dos últimas temporadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
- El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
- El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
- Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
- Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
- Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
- Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
- Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba