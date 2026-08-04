CD Eldense | Pretemporada
El Eldense cae frente al Villarreal B en su quinto amistoso (1-3)
El gol del Deportivo fue anotado por Javi Martínez en un partido disputado a puerta cerrada en el Nuevo Pepico Amat
El Eldense ha sumado una nueva derrota en su pretemporada este martes, tras caer (1-3) frente al Villarreal B, equipo de Primera RFEF, en un partido disputado a puerta cerrada en el Nuevo Pepico Amat de Elda. El gol por parte del Deportivo lo anotó el recientemente incorporado Javi Martínez, en el minuto 21 de partido para adelantar a los azulgrana en el marcador. Sin embargo, el filial amarillo, entrenado por David Albelda, dio la vuelta al marcador antes del descanso gracias a los goles de Hugo López (min.36) y de Albert García (min.41). Al inicio de la segunda parte, de nuevo Albert García anotaría para hacer el definitivo 1-3.
El once titular alineado por Claudio Barragán para este penúltimo amistoso veraniego fue el siguiente: Ramón Vila; Jesús Clemente, Aridane Hernández, Floris Smand, Julien Yanda; Justin Smith, Jordi Martín, Javi Martínez, Borja Calvo; Fidel Chaves y Mariano Carmona. Con este resultado, el Eldense acumula cuatro derrotas este verano (1-2 vs Millwall, 3-0 vs Valencia, 2-1 vs Real Murcia y 1-3 vs Villarreal) y una sola victoria, frente al Al-Ettifaq árabe. El Eldense disputará su último amistoso de la pretemporada este viernes, frente al Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.
FICHA TÉCNICA
- CD Eldense: Ramón Vila; Jesús Clemente, Aridane Hernández, Floris Smand, Julien Yanda; Justin Smith, Jordi Martín, Javi Martínez, Borja Calvo; Fidel Chaves y Mariano Carmona.
- Villarreal B: Yakiv Kinareykin; Dani Budesca, Pedro Luque, Diallo, Manfa; Cheikh, César Bonafé, Hugo López; Joselillo Gaitán, Albert García y Nizar El Jmili.
- Goles: 1-0, (min. 21) Javi Martínez; 1-1, (min. 36) Hugo González; 1-2, (min.41) Albert García; 1-3, (min.48) Albert García.
- Incidencias: Partido amistoso disputado en el Nuevo Pepico Amat de Elda a puerta cerrada.
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