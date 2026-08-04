CD Eldense
El Eldense no descarta al lesionado Manu Nieto para el debut liguero
El delantero sufrió una pequeña fisura en el pie derecho durante el amistoso frente al Valencia y no está entrenando con el grupo
El Eldense no quiere descartar todavía a Manu Nieto para el regreso azulgrana a Segunda División, el próximo 17 de agosto (21:30 horas) en Almería. El delantero cordobés está lesionado y no se ejercita bajo las órdenes de Claudio Barragán desde hace dos semanas. El pasado 22 de junio, durante el amistoso frente al Valencia, Nieto sufrió un duro golpe con el defensor Jesús Vázquez al tratar de definir. El cuerpo técnico decidió sustituirle antes del descanso para no arriesgar y las pruebas determinaron que tenía una pequeña fractura en el pie derecho que le obligaría a frenar.
Durante las dos últimas semanas, el ariete de 28 años ha tenido la pierna prácticamente inmovilizada, con la intención de acortar plazos en su recuperación. La idea es que se reincorpore al ritmo del grupo al inicio de la próxima semana y que su evolución marque si puede viajar con el grupo a Almería... o si su redebut con el Deportivo deberá de esperar una semana más, frente al Cádiz el 22 de agosto. Eso sí, tanto el club como el futbolista están convencidos de que no asumirán ningún riesgo en los plazos de su recuperación.
Carmona y Rastrojo, listos
Quienes sí que estarán disponibles para Claudio en Almería tras perderse los primeros tres amistosos por precaución son el delantero centro Mariano Carmona y el extremo Jorge Rastrojo. Ambos han estado gestionando cargas durante las primeras semanas de la pretemporada, pero ya tuvieron minutos en la derrota (2-1) frente al Murcia y se espera que también participen este martes (19:30 horas) frente al Villarreal B y el próximo viernes (19 horas), frente al Albacete, en los dos últimos amistosos del verano.
Dijks termina la prueba y no convence
Otra de las novedades en el Deportivo se encuentra en la marcha del defensa Mitchell Dijks de la pretemporada. El veterano zaguero holandés, con experiencia en clubes como el Bolonia o el Ajax, no ha convencido a Claudio durante las dos semanas que ha estado a prueba, participando tanto en los entrenamientos como en los partidos amistosos. La dirección deportiva consideraba que podría aportar veteranía en una defensa integrada por los jóvenes Floris Smand (23 años) y Álex Serra (hará 24 años el próximo 14 de agosto), pero no ha cumplido con las expectativas.
Su marcha de la preparación veraniega del Eldense acerca a Aridane Hernández a quedarse en la plantilla. El central canario de 37 años, que ya jugó en el Deportivo entre 2012 y 2015, llegando a ser capitán; también está entrenando bajo las órdenes de Claudio desde principios de julio. Ha tenido algún problema físico que no le ha permitido tener continuidad, pero frente al Murcia ya tuvo minutos. En los próximos días, el club tomará una decisión definitiva sobre su futuro, con la opción de formar parte de la plantilla azulgrana ganando enteros.
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