El atacante Pau Cabanes jugará en el Eldense: las claves de un acuerdo beneficioso para todas las partes

Pau Cabanes jugará en el Eldense la próxima temporada. De hecho, si se cumple su contrato podría llegar a defender los intereses del Deportivo dos años, ya que firma hasta junio de 2028. Se trata de un acuerdo beneficioso para todas las partes, en el que la dirección deportiva azulgrana lleva trabajando en silencio desde el inicio de la pretemporada. La insistencia de la dirección deportiva y la capacidad de convencer a Cabanes de que Elda es su sitio para asentarse en el fútbol profesional ha permitido al Deportivo anticiparse a varios equipos de Segunda División, alguno de ellos llamado a luchar por objetivos más ambiciosos.

La operación, avanzada por Marca, ya está cerrada entre ambos clubes y en principio se hará oficial a lo largo de este mismo miércoles. El atacante de Burriana, que puede actuar por ambas bandas y como segundo punta, llega al Nuevo Pepico Amat con 21 años, tras una temporada parado por fuerza mayor. Hace 12 meses, tras convencer a Marcelino de quedarse en la primera plantilla de un Villarreal que disputaba tres competiciones (Liga, Copa y Champions League), se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Pau Cabanes, con el balón controlado en su regreso al Villarreal B nueve meses después. / VILL

Fue un duro golpe para el futbolista formado en la cantera grogueta, que veía la oportunidad de asentarse en la plantilla del Villarreal. Además, también fue complicado para Cabanes perderse el Mundial sub-20 de Chile, al que tenía muchas papeletas para acudir al ser uno de los futbolistas más destacados de su generación (2005). El ariete reapareció el pasado 16 de mayo con el Villarreal B. Pese a estar nueve meses parado, David Albelda contó con él en el "play-off" de ascenso a Segunda. Además, Marcelino también le quiso dar minutos frente al Atlético de Madrid, en la última jornada de liga.

El Villarreal también gana

Ahora, después del año más complicado de su carrera deportiva, Pau Cabanes llega al Eldense con la intención de recuperar el nivel que le llevó a ubicarse entre los atacantes más prometedores de su generación hasta hace apenas un año. Firma en propiedad por el Deportivo hasta junio de 2028... pero el Villarreal conservará unas condiciones muy favorables en relación a su futuro. El club groguet, consciente de que puede volver a ser el futbolista que inició la 2025-2026 en su primer equipo, conserva un porcentaje muy importante de sus derechos. Además, cuenta con una cláusula que le permitirá recomprar a Cabanes en unas condiciones bastante favorables en cualquiera de las próximas ventanas de fichajes.

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Pau Cabanes, durante su etapa cedido en el Alavés, en Primera División. / Europa Press

Son condiciones que el Eldense ha asumido para adquirir a un jugador polivalente, en quien se tiene mucha fe desde la dirección deportiva azulgrana. De hecho, no es el único acuerdo que el Deportivo ha tratado de cerrar con el Villarreal este verano. Hace varias semanas, también se tanteó la situación del defensa Lautaro Spatz, pero el argentino finalmente ha firmado por el Andorra. Sí que fue capaz el Eldense de convencer a Cabanes, quien ya está en Elda para volver a sentirse futbolista... y para volver al escaparate nacional tras su año más duro.