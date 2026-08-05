El joven central Javi Olaizola llega cedido al Eldense

Después de hacer oficial la llegada del delantero Pau Cabanes, el Eldense también ha comunicado este miércoles la incorporación del defensor Javier Olaizola. El central de 19 años (2006, Palma de Mallorca) llega a Elda en calidad de cedido, procedente del filial del Mallorca. La pasada temporada disputó cerca de 1.300 minutos con el filial mallorquín, logrando el ascenso a Segunda RFEF.

Olaizola formó parte de la dinámica del primer equipo durante toda la temporada, llegando a debutar en Primera División en las dos últimas jornadas de liga. En el comunicado de su llegada, el Eldense le define como "un defensa central que destaca por su inteligencia para interpretar el juego, su capacidad para iniciar con balón y la seguridad que transmite en tareas defensivas. Es un futbolista ordenado, con buen criterio y capacidad para asociarse en la salida de juego. A pesar de su juventud, cuenta con una gran personalidad para acometer retos de máxima exigencia".

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La incorporación de Olaizola es la decimoprimera en clave deportivista este mercado. Llega para completar el eje de la defensa, junto a Floris Smand y a Álex Serra. A los tres citados podría sumarse Aridane Hernández en los próximos días, central que se ejercita a prueba con el equipo desde el inicio de la pretemporada.