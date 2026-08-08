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El Eldense consigue la cesión del centrocampista Carlos Guirao
El Leganés deja en préstamo al futbolista hasta el final de la temporada que arranca en una semana
El Eldense y el CD Leganés han llegado a un acuerdo de cesión con el futbolista Carlos Guirao, que vestirá de azulgrana hasta el 30 de junio de 2027.
El joven jugador madrileño, de 23 años de edad, es un centrocampista formado en la cantera pepinera "con sentido del juego y capaz de aportar equilibrio tanto en la recuperación del balón como para trabajar en fase ofensiva", según explicó el propio Deportivo en un comunicado.
El nuevo refuerzo azulgrana destacó en Primera Federación con el filial del Betis, en donde se ganó la oportunidad de debutar con el primer equipo verdiblanco, con en el que jugó tres partidos en la máxima categoría nacional.
Tras regresar al Leganés, Guirao continuó con su desarrollo en Segunda División, además de pasar en varios momentos de su formación por las categorías inferiores de la selección española.
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