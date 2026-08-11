Cabanes y Mariano despuntan con el Eldense antes del estreno en Segunda División

Un último amistoso que impulsa al Eldense antes del inicio de liga. El Deportivo cierra su pretemporada con una convincente victoria frente al Cartagena (3-0), rival de Primera RFEF, y ya pone el foco en el estreno en Segunda División, el próximo lunes (21:30 horas) frente al Almería. Los de Claudio Barragán firmaron su partido más serio en lo que va de verano, dejando por primera vez la portería a cero, y fueron superiores al Efesé en un amistoso disputado en el Nuevo Pepico Amat, frente a unos 500 aficionados.

Al margen de lo colectivo, donde el bloque dio un paso al frente, el último bolo veraniego sirvió para que dos de los fichajes más estimulantes del verano se estrenaran como azulgranas. Pau Cabanes (min. 9) y Mariano Carmona (min. 37) hicieron sus primeros goles con el Deportivo. Además, tanto el extremo zurdo como el delantero disputaron unos primeros 45 minutos muy completos, en los que dejaron buenas acciones a seis días del estreno en Segunda División. El definitivo 3-0 lo hizo el canterano Cristian Amarillo, quien ya había contado con varias oportunidades para estrenarse durante este verano sin fortuna.

Con su triunfo frente al Cartagena, el Eldense cierra su pretemporada con dos victorias (3-1 vs Al-Ettifaq y 3-0 vs Cartagena) y cinco derrotas (1-2 vs Millwall, 3-0 vs Valencia, 2-1 vs Real Murcia, 1-3 vs Villarreal B y 1-0 vs Albacete). Un balance demasiado negativo a nivel de resultados para un equipo que ha ido creciendo en su preparación con el paso de las semanas, hasta el punto de firmar una notable actuación en el cierre de su pretemporada.

Tres ausencias

El Deportivo, ya en semana de liga, cuenta con tres bajas que podrían no estar disponibles para Claudio en el UD Almería Stadium. Se trata del lateral diestro Alejandro Ibarrondo, el central Álex Serra y el delantero Manu Nieto. Ibarrondo cuenta con molestias físicas desde la semana pasada que le han impedido participar en los dos últimos amistosos, pero desde el club aseguran que no revisten gravedad y que podría estar para el debut.

Por su parte, Serra sufrió una lesión en la mano frente al Millwall, en el primer amistoso, que le ha hecho ejercitarse al margen del grupo durante casi todo el verano. Ya está recuperado, pero todavía necesita coger el ritmo competitivo. Y respecto a Nieto, quien surió una fisura en el pie derecho, el Deportivo no descarta que entre en la convocatoria para el Almería-Eldense. Eso sí, tampoco son especialmente optimistas.

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Dos fichajes

A la plantilla de 22 fichas que tiene el Deportivo a estas alturas del mercado, la dirección deportiva pretende incorporar dos fichajes más antes del cierre del mercado. Las posiciones a reforzar son la posición del central y un extremo para la izquierda. Para el centro de la zaga, el club tiene dudas con hacer contrato a Aridane Hernández, quien lleva haciendo la pretemporada como azulgrana desde el principio del verano.