El Eldense duda con el fichaje de Aridane Hernández

El Eldense no termina de decidirse a la hora de fichar a Aridane Hernández para la temporada 2026-2027. El club azulgrana, que ya tiene gran parte del trabajo de este mercado completado, aspira a dos últimas incorporaciones con perfiles (que no nombres) ya definidos: un atacante polivalente y un central que cierre la zaga. En ese segundo fichaje que se pretende cerrar está a tiro la alternativa de Aridane. Pero la dirección deportiva, a día 12 de agosto, sigue dudando en si incorporarle.

El defensor canario de 37 años lleva a prueba bajo las órdenes de Claudio Barragán desde el inicio de la pretemporada. Se ha ejercitado como uno más y ha llegado a disputar algún partidos amistoso. Pero el rendimiento ofrecido por Aridane durante este periodo hace dudar a la dirección deportiva. "Aridane es una de las opciones, pero estamos valorando durante estas semanas el mejor encaje para cerrar la plantilla. Entre esas opciones, por supuesto, y por eso está aquí; valoramos a 'Ari' como una opción", explicaba este miércoles el director deportivo Víctor Lafuente, en sala de prensa.

El canario encaja por su experiencia (140 partidos en Primera División) en un centro de la zaga que solo cuenta con perfiles jóvenes como son Floris Smand (23 años), Álex Serra (cumple 24 años el 14 de agosto) y Javi Olaizola (19 años). Pero a su vez, la edad y los problemas físicos que ha tenido durante este verano no juegan en favor de Aridane.

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El veterano defensor ya jugó en el Deportivo entre el año 2012 y el 2015. También ha jugado en el Alavés, el Cádiz, Osasuna o el Rayo Vallecano, en una dilatada carrera en la que acumula 216 partidos dentro del fútbol profesional. Ahora, debido a los lazos familiares que le ligan a Elda, Aridane aspira a cerrar la defensa azulgrana para este curso... pero el club no lo tiene claro.