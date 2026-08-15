Claudio pide más refuerzos para su Eldense: "Para la mayoría de la plantilla esta categoría es una novedad"

El Eldense, club que ha convivido durante gran parte de su historia en la Tercera División, iniciará este lunes (21:30 horas) su octava temporada en la Segunda División del fútbol español. Lo hará en Almería, frente a uno de los equipos llamados a pelear por ascender a Primera División. Y antes del debut en liga, el entrenador del Deportivo, Claudio Barragán, ha querido lanzar un mensaje claro y directo: su plantilla, que a día de hoy cuenta con 22 efectivos, sigue necesitando refuerzos.

El club azulgrana, a través de su director deportivo, Víctor Lafuente, aseguró hace varios días que se trabaja en la llegada de un central y de un atacante polivalente... pero es una cifra que, según lo declarado por Claudio, sería insuficiente: "Posiblemente necesitemos algún refuerzo más (además del central y del atacante). Sería algo positivo. Algo más arriba... alguien que quiera estar con nosotros. Tenemos una plantilla en la que la mayoría de los jugadores no ha jugado a nivel profesional. Para ellos es una novedad esta categoría".

El técnico valenciano define la pretemporada del Eldense como una con "bastantes contratiempos". "Hemos tenido algunos problemas en cuanto a determinados futbolistas con lesiones y molestias. Pero al final las pretemporadas suelen ser así. Ya estamos con la mente en el lunes, que empieza lo verdaderamente importante", añade. Además, pese a que pensar que sigue necesitando refuerzos, Barragán dijo estar "contento con lo que veo. Hay futbolistas que han llegado un poco más tarde y otros tienen molestias, pero estoy muy contento con lo que tengo. Con los que somos iremos para adelante".

El preparador del Eldense no quiso actualizar el estado físico de su plantilla, en la que el central Álex Serra, el lateral Alejandro Ibarrondo y el delantero Manu Nieto podrían perderse el debut por problemas físicos.

Noticias relacionadas

Estreno contra "uno de los favoritos"

"Son uno de los favoritos para ascender por plantilla y presupuesto. Siguen con muchos jugadores determinantes e importantes del año pasado. Pero bueno, nosotros iremos como la temporada pasada. Trataremos de ser un equipo reconocible independientemente del rival. Intentaremos seguir defendiendo nuestra idea de juego por mucho que delante vaya a haber un rival con mucha pegada", explicó el entrenador sobre las fortalezas del Almería y sobre la propuesta que defenderá el Eldense esta temporada.