El Eldense (y Claudio) vuelven a Segunda en Almería

Se acabó la espera. 443 días después de aquel Huesca 3-2 Eldense que terminó con el club en Primera RFEF, el Deportivo regresa al fútbol profesional este lunes (21:30 horas), en Almería. El renovado proyecto azulgrana, que solo conserva a diez de los futbolistas que lograron el ascenso, echa a rodar en uno de los campos más complejos de toda la Segunda División. En el UD Almería Stadium. En 53 millones de euros valora el portal Transfermarkt la plantilla que dirigirá García Pimienta, la segunda con más valor de toda la categoría. La del Eldense, con 7, 65 millones, es la segunda que menos vale.

Así se alza el telón para el Deportivo en la 2026-2027, en la que será la octava temporada en Segunda División en sus 104 años de historia. En una liga llena de transatlánticos, el club deportivista arranca el curso con su objetivo bien definido: estar fuera de los últimos cuatro puestos cuando finalice la jornada 42. Para conseguirlo, el Eldense contará de nuevo con Claudio Barragán en el banquillo. El entrenador valenciano fue uno de los grandes artífices del ascenso, y volverá a dirigir en la segunda categoría del fútbol español nueve temporadas después.

Mariano Carmona, que será la referencia del Eldense en Almería, durante un entreno en el campo anexo al Pepico Amat. / CDE

El Deportivo llega al inicio de la liga tras una pretemporada de menos a más, en la que sumó dos victorias (3-1 vs Al-Ettifaq y 3-0 vs Cartagena) y cinco derrotas (1-2 vs Millwall, 3-0 vs Valencia, 2-1 vs Real Murcia, 1-3 vs Villarreal B y 1-0 vs Albacete). Un bagaje demasiado negativo para un equipo que terminó su preparación con grandes sensaciones, sobre todo en ataque. A pesar las muchas probaturas que ha experimentado el equipo a lo largo del verano, el once tipo queda bastante definido para el debut.

LA PREVIA UD Almería (4-3-3): Andrés Fernández; Chirino, Monte, Pulido, Álex Muñoz; Melamed, Dzodic, Arribas; Embarba, Cipenga y Miguel De La Fuente. Entrenador : García Pimienta.

Andrés Fernández; Chirino, Monte, Pulido, Álex Muñoz; Melamed, Dzodic, Arribas; Embarba, Cipenga y Miguel De La Fuente. : García Pimienta. CD Eldense (4-2-3-1) : Ramón Vila; Jesús Clemente, Smand, Olaizola, David Ruiz; Justin Smith, Guille Macho; Rastrojo, Fidel Chaves, Cabanes y Mariano Carmona. Entrenador : Claudio Barragán.

: Ramón Vila; Jesús Clemente, Smand, Olaizola, David Ruiz; Justin Smith, Guille Macho; Rastrojo, Fidel Chaves, Cabanes y Mariano Carmona. : Claudio Barragán. Árbitro : Alejandro Ojaos (Murcia).

: Alejandro Ojaos (Murcia). Estadio : UD Almería Stadium.

: UD Almería Stadium. Hora : 21:30 horas (este lunes 17 de agosto)

: 21:30 horas (este lunes 17 de agosto) Televisión: LaLiga Hypermotion TV.

Arriba, Pau Cabanes por la izquierda, Mariano Carmona como "9" y Fidel Chaves en la mediapunta apuntan a estar de inicio en Almería. El otro atacante saldrá entre Rodri Val, Rastrojo y Javi Martínez. En la sala de máquinas, Guille Macho y el fichaje Justin Smith —una de las incorporaciones que más ha convencido a Claudio— tratarán de hacer jugar al equipo... pero también de contener el importante potencial ofensivo del Almería. Ramón Vila será el portero titular, David Ruiz partirá por la izquierda y la pareja de centrales, con Álex Serra todavía tocado, apunta a ser integrada por Floris Smand y Olaizola. En el carril diestro, Jesús Clemente o Alejandro Ibarrondo, con molestias la semana pasada, completarán el once.

A lo largo de la semana, varios futbolistas han ido controlando cargas para tratar de llegar en la mejor situación al estreno de la competición. Pese a ello, no llega en su mejor estado el delantero Manu Nieto, quien sufrió una fisura en el pie en Paterna. Podría entrar en la convocatoria, pero salvo sorpresa mayúscula no será titular. Además, Álex Serra no ha completado gran parte de la preparación por una lesión en la mano. También podría haber alguna otra ausencia sorpresa, ya que Barragán "no quiso dar pistas" sobre el estado físico de su plantilla.

Un "coco" de Segunda

"Un coco de la categoría". Así define Claudio al Almería, equipo que estuvo a 90 minutos de subir a Primera hace dos meses, cuando cayó frente al Málaga en la final del "play-off". Entonces, la propiedad almeriense decidió destituir a Rubi y cambiar su propuesta al apostar por García Pimienta. El verano para el club indálico ha tenido una pretemporada de nivel, en la que ha ganado a Águilas (1-0), Al-Nassr (2-0) y Córdoba (4-0) y ha perdido frente a Granada (0-2) y Real Betis (0-1).

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El Deportivo se medirá a una de las plantillas más potentes de la categoría, que también ha incorporado futbolistas de renombre para la categoría este mercado. El extremo Brian Cipenga, el canterano del Barça Quin Junyent, el mediocentro Mikel Vesga o el delantero Miguel de La Fuente, ahora en propiedad, son algunos de los nombres que ha fichado el proyecto almeriense, que no podrá contar para el debut con el delantero Thalys por sanción. Un club que, recordemos, cuenta con el respaldo de Cristiano Ronaldo, quien adquirió el 25% del Almería el pasado febrero. Un aliciente que agiganta todavía más la hazaña que supone para el Deportivo volver a Segunda, donde peleará por sobrevivir entre los mejores 42 equipos del país por tercera vez en los últimos cuatro años. No es poco.