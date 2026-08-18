Segunda División | Jornada 1
Regreso ingrato del Eldense frente a un Almería pleno de puntería
El Deportivo encaja dos de los tres goles en el tiempo de prolongación de la primera parte y su reacción en la segunda no le da para recortar
El camino de vuelta es bonito, ilusionante, se llena de esperanzas colectivas, de buenos deseos, de ojalá seamos capaces de resistir. Pero la realidad luego va por libre, ajena al sentir general, y contra eso lo único que cabe es resistir, aguantar el embate, saber estar, no dejarse ir. La vuelta a Segunda División del Eldense fue peor en lo numérico que en lo futbolístico. El 3-0 con el que se sube al autocar de regreso a casa no explica su puesta en escena, su desempeño sobre la hierba, pero sí una evidencia inmutable: la inversión del Almería para subir a Primera, que quintuplica la del Deportivo, le da para ganar contiendas con destellos, sin necesidad de aburrir con la pelota.
Los azulgranas sufrieron de inicio. Les costó adaptarse al ritmo, a la velocidad, poner en el partido la intensidad necesaria para no vivir el encuentro como un mero espectador, como comparsa. Hasta que lo entendió, el cuadro andaluz se adueñó del esférico, se acercó al área y probó a Ramón Vila. La sensación de inferioridad era notable. Primero lo intentó Dzodic con un disparo desde fuera del área y luego, menos de un minuto después, fruto del empuje local, un saque de esquina letal, el primero.
El lanzador sorprende con un envío a la corta. Nadie sale, nadie se lo espera, y el centro, perfecto, llega a la cabeza del peor posible. Federico Bonini, libre de marca, remata al primer palo y bate a Vila (1-0, minuto 15). El testarazo del italiano terminó de desperezar al Eldense, que aterrizó en el partido... por fin. Comenzó a desplegarse, a circular, a robar y correr y, merced a una de esas intercepciones, Mariano Carmona estuvo a punto de convertir una contra armada por Bustillo en el empate. Su disparo se marchó por el lateral del marco por muy poco.
El Deportivo llegó al 45 con el cálculo de riesgo controlado, pero no pareció contar con los cinco minutos de añadido. Primero defendió mal una falta lateral ejecutada por Embarba que Dzodic cabeceó a la red sin tensión defensiva, confiando en tirar bien el fuera de juego. El VAR dio validez al gol. Aún había que seguir corriendo, pero el Eldense acusó el manotazo. Dos ocasiones claras del Almería hasta que, pasado el 50, la falta de contundencia de nuevo, convirtió un aparente robo en un fallo garrafal que permitió a Melamed cazar la pelota, perfilarse y chutar con rosca a la escuadra para firmar la sentencia de muerte del Deportivo antes del paso por la ducha (3-0).
Claudio Barragán trató de hacer olvidar a su equipo el primer periodo, reconfiguró la estrategia y plantó cara. Al Almería le bastaba con lo cosechado y dejó de exponerse. La entrada de Rastrojo a la hora de juego le dio mejores alternativas ofensivas a los alicantinos, que tuvieron margen para recortar, pero no acertaron a batir a un Andrés Fernández muy sólido, bien ubicado siempre.
Mala definición
Borja Calvo desperdició la ocasión más clara justo antes de que el colegiado señalara pena máxima con el duelo a punto de expirar. Leo Baptistao lanzó desde los once metros para acabar de arruinar el regreso del Eldense al fútbol profesional. Un 4-0 habría sido tan desproporcionado como injusto. El delantero brasileño tomó carrera, le pegó duro con el interior, pero echó el cuerpo demasiado atrás y el cuero se marchó por encima del larguero.
No hizo falta que actuara Vila, al que ya había engañado el ex del Rayo. Mientras se lamentaba, el colegiado señaló el final. El Deportivo mejoró en los segundos 45 minutos. En verdad solo le sobraron los 15 primeros y los cinco de más que ordenó el árbitro antes del ecuador del partido. Dura derrota y primer aviso serio de lo que espera en la segunda categoría del fútbol español, donde los despistes y los desajustes te condenan en un abrir y cerrar de ojos. El sábado, segundo episodio, este frente al Cádiz, de nuevo a las 21:30 horas. Inicio duro.
► UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m. 80), Pulido, Bonini, Álex Muñoz; Gui Guedes, Dzodic (Vesga, m. 87); Embarba (Cipenga, m. 65), Arribas (Baptistao, m. 80), Melamed (Junyent, m. 65), y Miguel.
► CD ELDENSE: Ramón Vila; Clemente, Smand, Olaizola, David Ruiz; Macho (Borja, m. 82), Smith; Fidel (Guirao, m. 82), Bustillo (Rastrojo, m. 55), Cabanes (Rodri Val, m. 76), y Carmona (Martín, m. 76).
► GOLES: 1-0, Min. 15: Bonini. 2-0, Min. 45+3: Dzodic. 3-0, Min. 45+4: Melamed.
► ÁRBITRO: Ojaos Valera, murciano. Amonestó a Stefan Dzodic (m. 33), de la UD Almería, y a David Ruiz (m. 11), Clemente (m. 24), Guille Macho (m. 44), del Endense.
► INCIDENCIAS: partido jugado en el UDA Stadium, con 15.805 espectadores. Hubo minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia, del incendio en Los Gallardos y los abonados de la UDA fallecidos la temporada pasada.
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