Lafuente pide "paciencia" tras el debut del Eldense: "Estoy muy tranquilo con esta plantilla pese al resultado"

Siendo consicente de que hay que "mejorar", pero manteniendo su confianza total en la plantilla. Así valora el director deportivo del Eldense, Víctor Lafuente, el estreno en Segunda División del pasado lunes, en el que el equipo azulgrana cayó (3-0) frente al Almería, uno de los principales candidatos a luchar por el ascenso.

"Se produjeron situaciones evitables que igual en otra categoría igual no te penalizan tanto, pero hay que darle mucho valor a ese tipo de situaciones. Pero sacando el resultado, que no hay que obviarlo, creo que se empezaron a ver cosas interesantes del equipo. El punto de partida en varias situaciones no es malo", garantizó Lafuente, en la presentación de los futbolistas Javi Martínez y Jordi Martín.

"A pesar de ese resultado, me reafirmo en la confianza plena que tengo por estos jugadores. Es un equipo que nos ha tocado otra vez reconstruir, una situación que no es fácil. Es algo que lleva algo más de tiempo, pero hay que estar tranquilos porque el proceso está siendo bueno. La competición no espera y habrá que mejorar, pero confiamos en lo que hay", explicó el director deportivo.

La plantilla del Eldense, antes del minuto de silencio vivido en el UD Almería Stadium. / LOF

Lafuente también explicó que el resultado "no altera" las intenciones que tiene el club en lo que queda de mercado, donde se tratará de firmar a un extremo y a un defensa central. "Si hubiera sido otro el resultado, tampoco cambiaríamos. En lo que hay que centrarse es en acertar en las situaciones que puedan llegar, ya vengan mañana o el último día del mercado. En la categoría hay mucha inmediatez, pero nosotros tenemos que evadirnos de todo eso para tratar de darles confianza. Hay mimbres para hacer un año bonito, por lo que tengamos tranquilidad", añadió el encargado del área deportiva.

Javi Martínez y Jordi Martín

La comparecencia también sirvió para presentar a dos fichajes de esta temporada, como son el mediapunta Javi Martínez y el polivalente Jordi Martín. "Creo que mi diferencia con gran parte de la plantilla es el número de partidos jugados que tengo en el fútbol profesional. La experiencia es un grado y te da personalidad y otras capacidades. En ese sentido, creo que podré aportar bastante al equipo", explicó Javi Martínez sobre su experiencia en Segunda, donde suma hasta 106 partidos.

Javi Martínez, durante una respuesta en su presentación. / CDE

El canterano de Osasuna, de 26 años, se definió "como un jugador que se mueve mucho, que intenta acercarse a balón y que tira muchos desmarques. Es difícil verme andando en el campo. Respecto al equipo, es mejor ganar jugando bonito, pero lo importante este año va a ser competir. Será lo que nos llevará a completar objetivos", agregó Martínez.

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Por su parte, Jordi Martín definió al Deportivo como "un equipo joven, con muchos debutantes en Segunda que aportan mucha ilusión. A partir de ahí, tendremos que crecer, enterarnos de lo que va la categoría, y competir. Seguro que nos va a ir bien, será un buen año", dijo el azulgrana, quien llegó libre tras finalizar contrato en el Huesca. El canterano del Real Madrid, de 25 años, debutó el pasado lunes en Almería: "Me sentí bien y cómodo. No he hecho casi pretemporada, pero ya llevo ya aquí tres semanas y cada vez me encuentro mejor".