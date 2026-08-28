El Eldense visita a un Leganés que cierra el fichaje estrella de Álvaro Morata

Butarque, el Leganés... y la incorporación estrella de Álvaro Morata. Es a lo que se enfrentará el Eldense este sábado (19 horas), en la jornada 3 de la Segunda División. El equipo de Claudio Barragán será un invitado de lujo en el regreso a España de Morata. El Leganés ha cerrado la contratación estrella del delantero este viernes, 24 horas antes del partido. Llega cedido por el Como italiano y el excapitán de la selección española estará en Butarque frente al Deportivo. Solo falta saber si lo hará vestido de corto... o siguiendo el partido desde el palco.

Más de 300 goles respaldan al delantero madrileño. Además, dos Champions, dos ligas en España o una Eurocopa, entre otros muchos títulos. Una carrera privilegiada a la que Morata seguirá dando continuidad en Segunda División, cumpliendo su deseo personal de volver a Madrid junto a su familia. Lo hará defendiendo los colores del Leganés. Su presencia en el once pepinero parece poco probable al no haber completado ningún entrenamiento con su nuevo equipo. Pero no es descartable que forme parte de la convocatoria, ya que llega con ritmo competitivo tras hacer pretemporada con el Como.

Factor Morata al margen, el Deportivo también se reencontrará con un ex deportivista: Rubén Albés. El ahora entrenador del Leganés dejó un gran recuerdo en la entidad azulgrana en la 2014-2015, en Segunda División B. Tras pasar por muchos equipos, firmó en verano por el club madrileño, donde comanda un proyecto llamado a luchar por subir a Primera División. En las dos primeras jornadas, ambas fuera de casa, el Leganés de Albés ha logrado sacar cuatro puntos de seis posibles frente a dos recién descendidos de Primera (1-1 frente al Girona y 0-1 frente al Oviedo).

LA PREVIA CD Leganés : Luca Zidane; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Marvel, Ignasi Miquel, Naim; Kechta, Zico, Atienza; Soko y Gharbi.

: Luca Zidane; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Marvel, Ignasi Miquel, Naim; Kechta, Zico, Atienza; Soko y Gharbi. CD Eldense : Ramón Vila; Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz; Guille Macho, Justin Smith; Fidel Chaves, Jordi Martín, Rastrojo y Mariano Carmona.

: Ramón Vila; Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz; Guille Macho, Justin Smith; Fidel Chaves, Jordi Martín, Rastrojo y Mariano Carmona. Árbitro : José Luis Guzmán (Jaén).

: José Luis Guzmán (Jaén). Estadio : Butarque.

: Butarque. Día y hora: Sábado 29 de agosto, 19:00 horas.

Será una prueba difícil para el Eldense, que llega con un punto en el casillero tras caer en Almería (3-0) y tener que conformarse con un empate frente al Cádiz (2-2). El equipo dirigido por Barragán ha dejado momentos de buen fútbol, sobre todo el pasado sábado en el Pepico Amat. Pero errores individuales están siendo penalizados por sus rivales. "Nos falta mejorar en algunas facetas, pero el equipo está en una línea ascendente. Vamos a seguir creciendo y creyendo en lo que estamos haciendo", explicó Claudio en la previa.

"Es evidente que si no conseguimos resultados positivos nos va a afectar, sobre todo en el aspecto de la confianza. Pero esto no ha hecho más que empezar y tenemos que tener paciencia porque hemos tenido una pretemporada de muchos contratiempos y bajas. Muchas veces en el fútbol no hay paciencia, pero vamos a intentar mejorar lo antes posible", desarrolló Claudio respecto a la presión por lograr la primera victoria.

Manu Nieto, antes de subirse al avión rumbo a Madrid, este viernes. / CDE

Además, el entrenador del Deportivo definió al Leganés como un equipo "una estructura muy clara. Son muy sólidos defensivamente, tienen las ideas muy claras. La idea contra ellos será ser un equipo atrevido... pero también tener contundencia, que es algo que en algunos momentos nos falta y nos penalizan". Para tratar de sacar algo positivo de Butarque, Claudio contará con Manu Nieto en la convocatoria. El delantero ya ha superado sus dolores en el pie y ha viajado con el grupo. Por su parte, el atacante Pau Cabanes no estará en una convocatoria con varios jugadores del filial.

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Respecto al once, la presencia de Rastrojo es la principal duda. Barragán podría prescindir de su extremo izquierdo para meter a un futbolista más asociativo, como Javi Martín, Borja Calvo o Marcos Bustillo. Arriba estará Mariano Carmona tras estrenarse como goleador frente al Cádiz, en un partido muy completo del murciano. Por su parte, el Leganés tendrá las nuevas bajas del portero Raúl Fernández, por sanción, y el lateral Álvaro Tejero, por lesión. Ya estaban fuera del partido el lateral Enric Franquesa, el medio Amadou Diawara y los delanteros los delanteros Alfred Gothler y Unax del Cura... además de la duda de Morata, en el que podría ser su regreso a LaLiga.