CD Eldense | Mercado de fichajes
Borja Calvo y Bustillo no viajan con el Eldense a Butarque con su futuro en el aire
El centrocampista y el mediapunta podrían salir del Deportivo en los últimos compases del mercado
El Eldense promete ser uno de los grandes agitadores del tramo final del mercado de fichajes. En materia de entradas, donde se espera la llegada de mínimo dos futbolistas. Pero también en salidas. El Deportivo ha dejado en Elda al centrocampista Marcos Bustillo y al mediapunta Borja Calvo para viajar a Butarque, y no estarán en el Leganés-Eldense de este sábado (19 horas).
Según ha podido saber INFORMACIÓN, la ausencia de ambos futbolistas en la convocatoria se debe a una posible salida de la plantilla en los últimos compases del mercado. El club está estudiando la situación de Calvo y Bustillo, quienes podrían marcharse del equipo si aparece alguna situación que sea conveniente para todas las partes, según aseguran fuentes del club. Tampoco descartan que puedan continuar, pero a estas alturas parece la opción menos probable.
Tanto Bustillo como Calvo se quedan sin convocar de cara a la tercera jornada, pero ambos han participado en el inicio de liga. Bustillo fue titular en la primera jornada, en Almería. Jugó poco más de una hora. Por su parte, Calvo ha entrado desde el banquillo en ambos partidos. Son dos piezas que fueron imprescindibles para Claudio Barragán la temporada pasada, que terminó con el equipo como campeón del grupo 2 de la Primera RFEF y regresando al fútbol profesional.
Situación contractual
Borja Calvo renovó este verano hasta junio del 2028, por lo que cuenta con dos años de contrato con el Deportivo. Por su parte, Marcos Bustillo finaliza su vinculación con el Eldense el próximo 30 de junio del 2027.
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