La crónica del Leganés-Eldense | Cruel final para un Eldense que sigue creciendo

Desenlace demasiado cruel para el Eldense en Butarque. El Deportivo elevó su nivel competitivo, ganó en seguridad atrás, amenazó la portería de Luca Zidane y fue mejor en muchas fases del juego. Pero un desajuste defensivo en el minuto 90 le privó de sumar, en una acción desafortunada. El equipo dio una mayor seguridad defensiva que frente a Almería y Cádiz. Pero de nuevo el rival, en este caso el Leganés, volvió a penalizar demasiado un error puntual, con Olaizola quedando señalado. El central cedido por el Mallorca no siguió el esférico en un balón llovido, se centró únicamente en su marca. El canterano Sule le ganó la posición y sirvió para que Atienza hiciera el 1-0 a placer.

Pese a ello, lo cierto es que el Eldense no mereció irse sin premio de Leganés. Dio una buena imagen tanto con balón como sin él, tras un ajuste táctico de Claudio Barragán. El técnico introdujo un tercer central, alineando como novedad al propio Olaizola (quien más allá de la acción del gol, hizo un serio partido). Formó en 5-3-2 en fase defensiva, pasando al habitual 4-2-3-1 con balón. Y el equipo se sintió muy cómodo con un esquema que potencia muchas de las virtudes que tiene esta plantilla.

Guille Macho protege un balón ante la presencia de Gharbi, en Butarque. / Alejo Matías / LOF

El Deportivo lanzó ocho saques de esquina. El Leganés, por su parte, ninguno. Una estadística que refleja quien rondó con más peligro la portería rival. Tuvo ocasiones en los pies de Fidel Chaves, por partida triple, de Jordi Martín, David Ruiz... todos probaron la portería defendida por Luca Zidane, pero la falta de puntería y las intervenciones del hijo del mítico Zinedine frustraron al Deportivo. Sobre todo al propio Fidel. El "10" estuvo en dos ocasiones cerca de hacer gol en su jugada marca de la casa. Partiendo desde la derecha y recortando rivales hacia dentro. Se marcharon desviadas por centímetros.

El Leganés aglutinaba mucha calidad por dentro, con futbolistas de buen pie, pero el Eldense supo cerrarse bien durante gran parte del choque. Tuvo algún acercamiento con alguna galopada de Soko y gracias a la energía de Gharbi, pero Ramón Vila resolvió con relativa comodidad.

Las bajas y el bajón

Esa fue la tónica del partido. La posesión del balón repartida, pero el Eldense llegando con mayor peligro. Estuvo especialmente bien David Ruiz, quien cuando se libera en defensa eleva sus prestaciones con balón. Entraron bien al partido también Javi Martínez y Rastrojo, a 20 minutos para el final. Martínez tuvo un par de situaciones de tiro, mientras que el extremo dio oxígeno al equipo con buenas transiciones.

Pero la falta de efectivos en el banquillo llevaron a Claudio a introducir en el partido a dos futbolistas sin ritmo en el tramo final. Pau Cabanes sigue lesionado, Rodri Val está tocado. Y el Eldense tomó la decisión de que Borja Calvo y Marcos Bustillo no viajaran a Butarque, ya que podrían salir en los próximos días para liberar fichas. En el minuto 83 entraron Manu Nieto y Alejandro Ibarrondo, en sus primeros minutos de la temporada. No entraron mal al partido, pero sí que evidenciaron la falta de recursos desde el banquillo debido a las múltiples bajas.

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Morata, que finalmente no entró en la convocatoria, sigue el partido desde el palco. / Alejo Matías / LOF

En el tramo final, el choque entró en una dinámica en la que ambos parecían asumir como válido el empate. Pero entonces llegó la acción desafortunada. El Leganés cargó el costado zurdo con Dani Rodríguez. El centrocampista pepinero levantó la cabeza, hizo dos amagos y puso un balón largo, llovido, ante la permisividad de Ibarrondo. Llegó a Sule, que superó a Olaizola. Y Atienza definió, con Vila vencido. Tuvo seis minutos el Deportivo para empatar un partido que tenía ya empatado. Pero le faltaron piernas e ideas para generar alguna ocasión, en un final demasiado cruel para un Eldense que, por segunda semana consecutiva, volvió a merecer más.