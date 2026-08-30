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CD Eldense | Mercado de fichajes

Aridane no firma con el Eldense tras estar toda la pretemporada a prueba

Las lesiones durante este verano hacen que el Deportivo desestime el fichaje del central, que jugará en Segunda RFEF

Aridane Hernández, con rostro serio durante un entreno en el Nuevo Pepico.

Aridane Hernández, con rostro serio durante un entreno en el Nuevo Pepico. / CDE

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Elda

Los caminos del Aridane Hernández y el Eldense no volverán a cruzarse en la temporada 2026-2027. Tras estar a prueba durante todo el verano, desde el pasado 5 de julio, el club ha desestimado hacerle contrato para competir en Segunda División, debido a los distintos problemas físicos que ha tenido a lo largo de estas ocho semanas de entrenamientos.

El veterano defensor ya jugó en el Deportivo entre el año 2012 y el 2015. También ha jugado en el Alavés, el Cádiz, Osasuna o el Rayo Vallecano, en una dilatada carrera en la que acumula 216 partidos dentro del fútbol profesional. El Deportivo no tenía dudas respecto a su experiencia y nivel, más que contrastado en el fútbol profesional. Pero sí que existía incertidumbre sobre su estado físico a lo largo de todo el curso.

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De esta manera, el zaguero continuará con su carrera en las Islas Canarias. Ha firmado por un curso en el Atlético Paso, equipo recién ascendido a Segunda RFEF (cuarta categoría del fútbol español).

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