Aridane no firma con el Eldense tras estar toda la pretemporada a prueba

Los caminos del Aridane Hernández y el Eldense no volverán a cruzarse en la temporada 2026-2027. Tras estar a prueba durante todo el verano, desde el pasado 5 de julio, el club ha desestimado hacerle contrato para competir en Segunda División, debido a los distintos problemas físicos que ha tenido a lo largo de estas ocho semanas de entrenamientos.

El veterano defensor ya jugó en el Deportivo entre el año 2012 y el 2015. También ha jugado en el Alavés, el Cádiz, Osasuna o el Rayo Vallecano, en una dilatada carrera en la que acumula 216 partidos dentro del fútbol profesional. El Deportivo no tenía dudas respecto a su experiencia y nivel, más que contrastado en el fútbol profesional. Pero sí que existía incertidumbre sobre su estado físico a lo largo de todo el curso.

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De esta manera, el zaguero continuará con su carrera en las Islas Canarias. Ha firmado por un curso en el Atlético Paso, equipo recién ascendido a Segunda RFEF (cuarta categoría del fútbol español).