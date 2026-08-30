El Eldense refuerza su ataque con Waldo Rubio

El Eldense ha confirmado este domingo la incorporación del futbolista Waldo Rubio, que procede del Tenerife que ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2027. El delantero pacense, de 31 años de edad, es un extremo zurdo que se formó en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva para militar después con el Córdoba, Valladolid, Círculo de Brujas y Tenerife, su último equipo antes de saltar al Deportivo.

El nuevo jugador del Eldense cuenta con experiencia en el fútbol profesional con 45 partidos en la máxima categoría, todos con el Valladolid, y casi un centenar de encuentros en Segunda División. El futbolista extremeño es un atacante dinámico y vertical con capacidad para trasladar la pelota, que destaca por su cambio de ritmo en carrera y por su capacidad de hacer circular el balón en posiciones exteriores.

Noticias relacionadas

Este fichaje del Eldense se produce 24 horas después de la derrota del equipo de Claudio Barragán en Butarque frente al Leganés (1-0) en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. Según el informe técnico, "destaca por su velocidad y por atacar los espacios con decisión, siendo peligroso cuando puede recibir con metros por delante. Tiene buen último pase y capacidad para generar ocasiones desdelos costadoss. Además, es un jugador móvil y versátil, que puede intercambiar posiciones y aportar soluciones diferentes durante el partido".