El Eldense sigue fichando: Olabarrieta, cedido por el Athletic

El extremo Waldo Rubio, el central Iker Recio... y el prometedor Aingeru Olabarrieta. El Eldense se ha convertido en uno de los principales animadores del final de mercado veraniego, cerrando tres incorporaciones en menos de 24 horas. El último en oficializarse ha sido Olabarrieta, un mediapunta que también puede jugar por ambas bandas. Llega cedido por el Athletic Club de Bilbao, sin opción de compra. Será una alternativa más para el ataque del Deportivo y ocupará ficha del filial.

Olabarrieta jugará en el Deportivo la próxima campaña, pero también ha tenido otras propuestas a lo largo del verano de Segunda. El Granada ha sido uno de los clubes que también ha pujado por él. Sin embargo, el joven extremo de 20 años ha priorizado la posibilidad de ser importante en un proyecto como el azulgrana.

La pasada temporada estuvo cedido en el Andorra. Allí fue importante durante la primera vuelta, pero fue perdiendo protagonismo a partir de enero. Disputó unos 1.200 minutos repartidos en 28 partidos, once de ellos como titular. Es un futbolista "made in" Lezama, cantera del Athletic Club, llegando a ser considerado por muchos como uno de grandes joyas del club. Olabarrieta ha jugado tres partidos con el primer equipo athleticzale, uno de ellos en un escenario como Old Trafford, estadio del Manchester United, en la Europa League.

También cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, ya que fue convocado en el pasado tanto por la sub-19 como por la sub-18. Respecto a sus cualidades, el Eldense le define como "un extremo zurdo vertical y desequilibrante, capaz de desenvolverse en ambas bandas y también como mediapunta, especialmente peligroso cuando parte desde la derecha. Destaca por su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para superar rivales en el uno contra uno, generando ventajas a través de la conducción. Es un jugador dinámico y atrevido, con facilidad para atacar espacios y ganar metros en campo abierto. Además, cuenta con recursos para asociarse y generar situaciones de peligro en el último tercio".

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Operación salida

Mientras tanto, la dirección deportiva azulgrana sigue tratando de aligerar el número de futbolistas en nómina. Tras las recientes incorporaciones, el Eldense cuenta con 23 fichas ocupadas (Olabarrieta no ocupará ficha al tener ficha con el filial). Las principales opciones para salir son el centrocampista Marcos Bustillo y el mediapunta Borja Calvo, como avanzó INFORMACIÓN, pero de momento su marcha no es segura.