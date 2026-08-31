Iker Recio completa el centro de la defensa del Eldense

El Eldense cierra su decimoquinto fichaje en lo que va de verano: el defensor central Iker Recio. Llega procedente del Cádiz, con quien el Deportivo ha llegado a un acuerdo a cambio de que mantengan un porcentaje de sus derechos, y firma por dos temporadas, es decir, hasta junio del 2028.

Recio cierra el centro de la zaga azulgrana, junto a Floris Smand, Álex Serra y Javi Olaizola. A sus 25 años y formado en la cantera del Atlético de Madrid, llega al Deportivo tras ser importante en el Cádiz el pasado curso. Disputó un total de 3.547 minutos en 40 partidos, uno de ellos en Copa del Rey. El castellanomanchego es zurdo, papel que solo cumplía Olaizola en el eje de la defensa, por lo que el Deportivo también pasa a tener los dos perfiles bien cubiertos.

El Eldense destaca su "capacidad para la creación del juego en zonas de inicio. Un perfil que destaca por su técnica y la seguridad en la circulación de balón en fase ofensiva. Defensor intenso y ganador de duelos individuales, su potencia de salto le hace ser un ganador en duelos aéreos".

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Formado en el Atlético de Madrid, también ha pasdo por clubes como el Rayo Vallecano, el Alcorcón, el Gimnàstic de Tarragona o el Antequera, último club antes de dar el salto al Cádiz. Ahora llega al Deportivo, donde se incorporará a los entrenamientos este martes con la mente puesta en el Eldense-Mallorca del próximo sábado (21 horas).