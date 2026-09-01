Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tesoro VillenaFinetwork VodafoneConcentración CeutaSubasta pisos AlicanteIncendio campa ElcheHeroína en Juan XXIIIEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mercado de fichajes

El Eldense saca más de 50.000 euros por Rodri Val

El jugador abandona el Nuevo Pepico Amat con destino al Mirandés tras un fugaz debut en Segunda División

Rodri Val, próximo jugador del CD Mirandés, con la camiseta azulgrana en el Nuevo Pepico Amat.

Rodri Val, próximo jugador del CD Mirandés, con la camiseta azulgrana en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Gómez

José Gómez

Elda

Rodri Val deja el Eldense apenas dos meses después de su llegada oficial. El extremo aragonés ha sido traspasado al CD Mirandés en una operación que dejará al conjunto azulgrana algo más de 50.000 euros, además de un porcentaje de una futura venta. El futbolista, de 25 años, había cerrado su fichaje como agente libre con el Deportivo en abril, y aterrizó finalmente en Elda a prinicipios de julio para firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

La salida permite al Eldense obtener rendimiento económico por un jugador que había incorporado libre. Su fichaje fue anunciado el pasado 3 de julio después de una operación que ya se venía desde el mercado de invierno y que se cerró en abril, momento en el cual la dirección deportiva azulgrana le consideraba válido tanto para Primera RFEF, como para el fútbol profesional.

Una etapa de 21 minutos

Su etapa en Elda, sin embargo, ha acabado por ser fugaz. Rodri Val apenas disputó 21 minutos repartidos entre las tres primeras jornadas de Segunda División, sin conseguir asentarse en los planes de Claudio Barragán, y no participó en el último encuentro ante el Leganés. El aumento de competencia en los extremos durante los últimos días del mercado, con incorporaciones como Waldo Rubio y Aingeru Olabarrieta, reducía todavía más su espacio dentro de la plantilla.

Noticias relacionadas

El futbolista podrá sumar su experiencia en la categoría a un Mirandés que esta temporada compite en el grupo 1 de Primera RFEF tras su descenso. Para el Eldense, la operación supone además una bienvenida ganancia por un jugador que llegó a coste cero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir
  2. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  3. Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
  4. Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
  5. Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja
  6. La Generalitat ya paga en Torrevieja 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos
  7. EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante
  8. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos

Prisión para la mujer que asesinó el domingo a un hombre en un bar de València

Prisión para la mujer que asesinó el domingo a un hombre en un bar de València

Sorteo Bonoloto del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

El Eldense saca más de 50.000 euros por Rodri Val

El Eldense saca más de 50.000 euros por Rodri Val

Castalla derrocha fantasía con una espectacular e histórica Entrada

Castalla derrocha fantasía con una espectacular e histórica Entrada

La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta

La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta

Los médicos de Alicante plantan de nuevo cara al Estatuto Marco: «No habrá acuerdo sin contar con nosotros"

Los médicos de Alicante plantan de nuevo cara al Estatuto Marco: «No habrá acuerdo sin contar con nosotros"

Antes del aire acondicionado, en España había un truco para mantener la casa fresca: todavía funciona

Antes del aire acondicionado, en España había un truco para mantener la casa fresca: todavía funciona
Tracking Pixel Contents