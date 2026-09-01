Mercado de fichajes
El Eldense saca más de 50.000 euros por Rodri Val
El jugador abandona el Nuevo Pepico Amat con destino al Mirandés tras un fugaz debut en Segunda División
Rodri Val deja el Eldense apenas dos meses después de su llegada oficial. El extremo aragonés ha sido traspasado al CD Mirandés en una operación que dejará al conjunto azulgrana algo más de 50.000 euros, además de un porcentaje de una futura venta. El futbolista, de 25 años, había cerrado su fichaje como agente libre con el Deportivo en abril, y aterrizó finalmente en Elda a prinicipios de julio para firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027.
La salida permite al Eldense obtener rendimiento económico por un jugador que había incorporado libre. Su fichaje fue anunciado el pasado 3 de julio después de una operación que ya se venía desde el mercado de invierno y que se cerró en abril, momento en el cual la dirección deportiva azulgrana le consideraba válido tanto para Primera RFEF, como para el fútbol profesional.
Una etapa de 21 minutos
Su etapa en Elda, sin embargo, ha acabado por ser fugaz. Rodri Val apenas disputó 21 minutos repartidos entre las tres primeras jornadas de Segunda División, sin conseguir asentarse en los planes de Claudio Barragán, y no participó en el último encuentro ante el Leganés. El aumento de competencia en los extremos durante los últimos días del mercado, con incorporaciones como Waldo Rubio y Aingeru Olabarrieta, reducía todavía más su espacio dentro de la plantilla.
El futbolista podrá sumar su experiencia en la categoría a un Mirandés que esta temporada compite en el grupo 1 de Primera RFEF tras su descenso. Para el Eldense, la operación supone además una bienvenida ganancia por un jugador que llegó a coste cero.
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