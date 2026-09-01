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CD Eldense | Mercado de fichajes

El mediapunta Roberto López, otro refuerzo para el Eldense

Llega como agente libre tras rescindir su contrato con el Leganés

Roberto López, durante un partido con el Leganés en Primera División.

Roberto López, durante un partido con el Leganés en Primera División. / SERGIO PEREZ/EFE

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EFE

EFE

El Eldense ha anunciado en la recta final del cierre del mercado la incorporación a su plantilla del mediapunta Roberto López, futbolista que llega libre tras rescindir contrato con el Leganés. López, de 26 años de edad, es un futbolista formado en la cantera de la Real Sociedad para militar después en el Mirandés, Tenerife y Leganés, su último equipo con el que llegó a jugar 17 encuentros en la máxima categoría.

El nuevo jugador del Eldense destaca, según el comunicado oficial del club alicantino, "por su capacidad para recibir entre líneas y generar situaciones de peligro en zonas ofensivas". Puede jugar tanto en la mediapunta o partiendo desde la derecha.

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Cuente con experiencia en Segunda División, donde ha disputado 166 encuentros con más de 8.000 minutos de juego, en los que ha anotado 24 goles y repartido 12 asistencias.

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