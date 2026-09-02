CD Eldense
El Eldense cierra el mercado de su regreso a Segunda... ¡con 18 fichajes!
Los azulgranas han realizado una profunda renovación tras su ascenso de categoría
Con el fichaje de Roberto López, el Eldense completó un intenso mercado de verano con un total de 18 fichajes, incluidos los de Rodri Val que fue traspasado al Mirandés dos meses después de su llegada, y Dinis Rodrigues, cedido por el Nápoles, que inicialmente tendrá ficha del filial.
La plantilla del Eldense ha experimentado una profunda renovación tras el ascenso a LaLiga Hypermotion logrado en mayo pese a las limitaciones de espacio salarial.
De esta manera, para la portería ha llegado Juan Palomares y sigue Ramón Vila tras repetirse la cesión del Córdoba. En la defensa han fichado Iker Recio, Javi Olaizola y Julien Yanda, este último cedido por el Bayern Munich.
En el centro del campo se han incorporado Carlos Guirao, Javi Martínez, Justin Smith y Roberto López mientras que en el ataque han aterrizado los delanteros Mariano Carmona, Manu Nieto y Pau Cabanes más los extremos Jordi Martín, Aingeru Olabarrieta, Jorge Rastrojo y Waldo Rubio.
Los casos de Rodri Val y Dinis Rodrigues
Otro que llegó al Eldense el pasado 3 de julio fue el extremo Rodri Val, pero en el último día de mercado fue traspasado al Mirandés de Primera Federación tras las incorporaciones en el último momento de otros jugadores para esa misma demarcación como Olabarrieta y Rubio.
Por último, los azulgranas también han incorporado al delantero Dinis Rodrigues, cedido por el Nápoles italiano, que espera relanzar su carrera en el Nuevo Pepico Amat y que ha sido inscrito, debido a su edad (21 años) con ficha del filial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
- Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja
- El incendio de nueve coches de una campa junto al aeropuerto en Elche evidencia el riesgo de la acumulación de negocios de vehículos
- Casas en el centro de Alicante, al mejor postor: 4 pisos públicos salen a subasta desde menos de 200.000 euros
- La tecnológica alicantina Golden Owl alerta de un desplazamiento de las avalanchas de inmigrantes a Melilla y Canarias
- Sustituir el conducto de climatización que colapsó sobre la piscina cubierta de Torrevieja costará 134.000 euros y tres meses de obras
- La jueza de la querella de Finetwork en Alicante frena la declaración del CEO de Vodafone y se inhibe a Elda
- El pueblo de Alicante que está lleno de cuevas: este fin de semana están abiertas y puedes visitarlas gratis