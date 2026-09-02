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El Eldense cierra el mercado de su regreso a Segunda... ¡con 18 fichajes!

Los azulgranas han realizado una profunda renovación tras su ascenso de categoría

Javi Martínez y Jordi Martín posan junto a Víctor Lafuente, en sus presentaciones como futbolistas del Eldense.

Javi Martínez y Jordi Martín posan junto a Víctor Lafuente, en sus presentaciones como futbolistas del Eldense. / CDE

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David Marín

EFE

Alicante

Con el fichaje de Roberto López, el Eldense completó un intenso mercado de verano con un total de 18 fichajes, incluidos los de Rodri Val que fue traspasado al Mirandés dos meses después de su llegada, y Dinis Rodrigues, cedido por el Nápoles, que inicialmente tendrá ficha del filial.

La plantilla del Eldense ha experimentado una profunda renovación tras el ascenso a LaLiga Hypermotion logrado en mayo pese a las limitaciones de espacio salarial.

De esta manera, para la portería ha llegado Juan Palomares y sigue Ramón Vila tras repetirse la cesión del Córdoba. En la defensa han fichado Iker Recio, Javi Olaizola y Julien Yanda, este último cedido por el Bayern Munich.

Julien Yanda, durante un entrenamiento con el Bayern la pasada temporada.

Julien Yanda, durante un entrenamiento con el Bayern la pasada temporada. / FC Bayern Munchen

En el centro del campo se han incorporado Carlos Guirao, Javi Martínez, Justin Smith y Roberto López mientras que en el ataque han aterrizado los delanteros Mariano Carmona, Manu Nieto y Pau Cabanes más los extremos Jordi Martín, Aingeru Olabarrieta, Jorge Rastrojo y Waldo Rubio.

Los casos de Rodri Val y Dinis Rodrigues

Otro que llegó al Eldense el pasado 3 de julio fue el extremo Rodri Val, pero en el último día de mercado fue traspasado al Mirandés de Primera Federación tras las incorporaciones en el último momento de otros jugadores para esa misma demarcación como Olabarrieta y Rubio.

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Dinis Rodrigues celebra un gol con las inferiores del Braga, donde despuntó y era convocado con las inferiores de Portugal. / BRA

Por último, los azulgranas también han incorporado al delantero Dinis Rodrigues, cedido por el Nápoles italiano, que espera relanzar su carrera en el Nuevo Pepico Amat y que ha sido inscrito, debido a su edad (21 años) con ficha del filial.

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